Dos leones marinos ahuyentaron a bañistas en una playa en California (+Video)

Dos leones marinos ahuyentaron a bañistas en la playa La Jolla Cove, en California, y el incidente se viralizó en las redes sociales.

El video fue capturado por un joven y se observa el momento en el que los dos animales corretearan a los bañistas luego de que estos los despertaran para tomarse una foto.

El audiovisual difundido por la usuaria en Instagram Charlianne Yeyna y deja ver a los dos leones marinos ahuyentando a las personas.

Yeyna, estuvo en el momento justo para grabar el video y explicó que los animales tuvieron una reacción propicia luego de que una de las bañistas se le acercara para tomar la foto.

Asimismo, explicó que esta persona despertó a los animales, lo que provocó esta rebeldía por parte de los dos leones marinos.

“Me alegro de que se haya vuelto viral, para crear conciencia de lo peligrosos que pueden ser”, alegó la usuaria.

Leones marinos protegiendo su territorio pic.twitter.com/Dkh8efb38Z — Naturaleza y mas (@Naturalezaymas_) July 11, 2022

Usuarios reaccionan al video de los dos leones marinos

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales y a pesar de parecer algo cómico o tierno, tiene su toque de peligro.

Los internautas comentan en las redes que es un acto que preocupa, ya que se está respetando poco el hábitat no solo de como es este caso los leones marinos sino de muchos otros animales.

“La Jolla Cove en California. Es muy común que los leones marinos estén cerca de la gente en ese sitio. Típica invasión del hombre a los hábitats de los animales”, compartió una usuaria.

“Ellos son quienes deben tenernos miedo, los humanos somos una especie depredadora”, indicó una usuaria en favor a los animales.

Otros de los comentarios por parte de las personas en el ciberespacio fueron:

“Pues me parece muy bien, que estos animales defiendan su espacio, si vas a estar en su espacio ten consideración y no lo ensucies y lo más importante no los molestes”.

“Nosotros estuvimos ahí hace 3 semanas, la gente loca acercándose queriendo tomarse selfies”.

