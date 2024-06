Donald Trump dice no tener problema con cumplir una posible pena de cárcel

El expresidente de EE.UU. Donald Trump manifestó que no tiene problemas con cumplir una posible pena de cárcel o estar bajo arresto domiciliario luego de su histórico veredicto de culpabilidad por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales.

Lee también: Trump recauda una suma récord para su campaña en las primeras 24 horas tras el veredicto

"Estoy de acuerdo con eso", dijo el republicano a Fox News en una entrevista transmitida este domingo 2 de junio cuando se le preguntó sobre los posibles castigos. "El otro día vi a uno de mis abogados en la televisión diciendo: ‘Oh, no, no quieres hacerle eso al presidente’. Le dije: No hay que mendigar por nada".

"No creo que el público lo soporte. No estoy seguro de que el público lo apoye", advirtió. "Creo que sería difícil para el público aceptarlo", agregó, calificando la posible pena como un "punto de ruptura".

El jueves Trump se convirtió en el primer expresidente estadounidense en ser declarado culpable de algún delito. Un jurado declaró su culpabilidad en la comisión de 34 delitos graves relacionados con el caso de la compra del silencio de la actriz porno Stephanie Clifford, conocida profesionalmente como ‘Stormy Daniels’. La sentencia contra Trump se dictará en una audiencia que tendrá lugar el 11 de julio.

Noticia al Día/RT