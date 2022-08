Difunden video de la primera ministra de Finlandia en una fiesta y causa polémica en redes sociales

agosto 21, 2022 - 9:48 am

– Un video de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, fue divulgado esta semana causando polémica en su país, al mostrarla bailando con amigos y celebridades en una reunión privada.

En las imágenes, publicadas por el periódico sensacionalista finlandés Iltalehti, se la ve disfrutando junto a la cantante Alma, el rapero Petri Nygard, así como con la presentadora de televisión Tinni Wikstrom, y otros influencers y miembros de su propio partido socialdemócrata.

Marin baila, canta y bebe en lo que parece ser un departamento. No se registran actividades ilegales ni consumo de sustancias prohibidas, pero eso no fue necesario para renovar las críticas de sus opositores a su estilo de vida.

La premier de treinta y seis años asumió el cargo en 2019 y hasta hace poco era la mandataria más joven del mundo, pero cayó al tercer lugar del listado tras las asunciones de Gabriel Boric en Chile y Dritan Abazović en Montenegro, con quienes lleva apenas meses de diferencia.

No está claro cuándo se tomaron las imágenes, pero no hay informaciones que señalen que esté violando algún tipo de restricción sanitaria, en un país que no tuvo una cuarentena dura.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022