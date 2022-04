Dice que lo quieren matar por muñecote

abril 7, 2022 - 1:51 pm

1875292

El site de El Tiempo de Bogotá en su cuenta de IG cuenta esta historia simpática: Este joven denuncian que lo quieren matar por ser muy bonito.

En una entrevista de más de 15 minutos para el medio local ‘Canal 5’, el hombre, de 30 años, dijo que estaba siendo objeto de amenazas en San Vicente, Argentina, una ciudad de la provincia de Misiones, desde 2006. Según él, sujetos pertenecientes a una mafia lo estarían intimidando.

💬 “Voy a trabajar y me atacan. Estoy en mi casa y también. Me atacan con violencia, discriminación por mi lengua. Yo no estuve preso, no maté a nadie, nunca he tenido un arma”, expresó en español, pero con indicios de portugués.

“Llego a la comisaría para que me tomen la denuncia, les digo que no he hecho nada contra esas personas, pero no me toman la denuncia porque seguro hay encubrimiento, algo pasa. (…) Tengo pruebas”, insistió.

¿Por qué sufre de las amenazas?

Souza mencionó que el motivo de las intimidaciones es la envidia por su trabajo y su vida personal.

💬 “Yo tengo suerte para las chicas”, dijo, y en ese momento el periodista lo interrumpió porque estaba incrédulo frente al relato.

“Me parece descabellado lo que estás contando”, comentó el comunicador. Por su parte, el joven aceptó que su historia fuera un poco ‘extraña’ y que podría generar burlas, pero reiteró que “es la pura verdad”.

“Yo no soy una persona de mentir. Los tipos me tienen celos porque tengo suerte con las mujeres. La suerte me la dio Dios. Ellos quieren violarme por celos”, denunció.

Tan pronto se divulgó la entrevista en la página del medio señalado, los internautas expresaron su apoyo hacia Elías. Aunque su declaración se habría dado de forma voluntaria, otros usuarios cuestionaron la pertinencia, pues no se conoce su estado cognitivo o psicológico. Tampoco se tiene pronunciamiento de las autoridades de aquella provincia de Argentina.