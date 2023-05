Desaparecido empresario brasileño que salió de Maracaibo a Maicao

97055

Un empresario brasileño quien partió de Maracaibo a Maicao-Colombia con fines de negocios se encuentra desaparecido, contó a las autoridade su hija, Carolina Botti.

La reseña se encuentra en la edición digital de Diario de Norte donde se informa:

Carolina Botti, hija del empresario brasilero, Fernando Botti, denunció que su padre se encuentra desaparecido desde hace una semana, luego de que fuera visto por última vez en el municipio de Maicao.

En declaraciones desde Washington, donde reside, la joven relató que su progenitor llegó a Colombia procedente de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, debido a que adelantaba gestiones para hacer negocios con la comercialización de mariscos.

Sostuvo que su padre trabaja con comercio exterior y tenía información de que algunas empresas estaban interesadas en negociar con pescados, razón por la cual vino a La Guajira.

“Mi padre estaba en Maicao por negocios y luego iba a ir a Maracaibo, Venezuela, pero nos dijo que el 11 de mayo iba a perder la señal hasta el viernes por la noche a más tardar. No habló con nadie desde entonces. En el trayecto viajaba con un señor, que es de Venezuela también, y es su amigo. Ese amigo nos dice que estaban casi en la frontera y mi papá salió del coche para subirse a una moto para atravesar la frontera y ese amigo le dice que no, que no se vaya, pero mi papá se fue en la moto. Desde entonces no sabemos dónde está, la Policía ya tiene información y la Embajada, no tenemos noticia de papá desde hace una semana”, contó Carolina Botti.

Sostuvo que la persona que lo acompañaba ha entregado dos versiones diferentes: que primero salió del taxi y dijo que volvería en una hora, pero nunca regresó. La otra es que salió del vehículo subió una moto para atravesar la frontera y llegar a Maracaibo.