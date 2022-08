Delegación de Estados Unidos llegó a Colombia para la toma de posesión de Petro

agosto 7, 2022 - 8:40 am

La delegación del Gobierno estadounidense que asistirá este domingo a la toma de posesión del presidente electo, Gustavo Petro, ya llegó a Colombia.

La comitiva está encabezada por la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Samantha Power, quien llegó en la tarde de este sábado a Bogotá.

«Deseoso de apoyar los esfuerzos para combatir la desigualdad, implementar el acuerdo de paz y proteger el medio ambiente», comentó la funcionaria en su cuenta en Twitter junto con un video de su arribo a Bogotá

Los otros integrantes de la delegación presidencial son Gregory Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara; Francisco Palmieri, embajador (e) de Estados Unidos en Colombia; Desirée Cormier Smith, representante Especial para la Equidad Racial y la Justicia del Departamento de Estado; y Juan González, asistente Especial del presidente Biden y director para Asuntos del Hemisferio Occidental.

¡Bienvenidos a Bogotá! @RepGregoryMeeks, #SpecialRepRacialEquity Cormier Smith, @Cartajuanero & I just landed for the Inauguration of @petrogustavo & @FranciaMarquezM. Eager to support efforts to combat inequality, implement the peace agreement & protect the environment. pic.twitter.com/iY90bvdSQg

— Samantha Power (@PowerUSAID) August 6, 2022