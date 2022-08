Decretan toque de queda en Irak tras intensas protestas que dejaron ocho muertos (+Videos)

agosto 29, 2022 - 2:45 pm

– Las autoridades iraquíes ampliaron este lunes a «todas las provincias del país» el toque de queda declarado para Bagdad unas horas antes, tras las manifestaciones multitudinarias en la capital y el sur debido el anuncio del influyente clérigo chiíta Muqtada al Sadr de que se retira de la política.

Decenas de miles de seguidores del clérigo salieron este lunes a las calles de Bagdad, donde irrumpieron en el palacio presidencial, y de otras provincias del sur de Irak.

En este sentido, al menos ocho personas han muerto y veintidós han resultado heridas en la Zona Verde, el área fortificada de la capital iraquí que alberga los principales edificios gubernamentales, que han sido asaltados por los sadristas.

La misión de la ONU en Irak, que tiene la sede en la Zona Verde, pidió a los manifestantes que se retiren e instaron a la «máxima moderación».

Protesters are still getting targeted inside the Green Zone. #Iraq #Baghdad pic.twitter.com/tQecmvte67

— Tammuz Intel (@Tammuz_Intel) August 29, 2022