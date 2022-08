De espanto: cocodrilo mata a un hombre en una laguna y se pasea con su cadáver

agosto 19, 2022 - 4:30 pm

El jueves 18 de agosto, un hombre que se encontraba en la ciudad de Tampico, Tamaulipas (México), murió luego de ser atacado por un cocodrilo en el ecosistema natural conocido como la Laguna Carpintero.

De acuerdo con el informe de las autoridades, en horas de la mañana, el sujeto, quien aún no ha sido identificado, ingresó a la laguna para nadar, haciendo caso omiso a las advertencias de los letreros que alertaban sobre la presencia de estos animales carnívoros.

Tiempo después, medios locales consignaron que el cuerpo del hombre apareció flotando en otra zona del ecosistema en la que hay un canal con un puente, donde los visitantes suelen quedarse para observar a las tortugas del parque. En un primer momento, sólo se vio el cadáver, pero luego éste se movió y un hombre que estaba allí comenzó a grabar.

Mediante una pieza de video, difundida en las redes sociales, el sujeto se llevó una sorpresa cuando la cámara de su teléfono celular captura al reptil nadando; pero este animal tiene enterrado sus dientes en el hombro de la víctima mientras lo arrastra sobre el agua.

