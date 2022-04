«DAME LA CLAVE»: Mujer histérica no dejaba atender a su novio que sufrió un accidente hasta que le diera la contraseña del celular (+Video Viral)

abril 9, 2022 - 7:42 pm

En las redes sociales se ha hecho viral el momento en el que un joven luego de sufrir un accidente vial y caer de su moto, la novia a su lado solo le gritaba que le diera la clave para desbloquear el celular, sin dejar que los paramédicos le brindaran los primeros auxilios.

El accidente ocurrió en Cali, Colombia, y en redes no han dejado pasar este caso por alto, que va de los chistes normales entre amigos hasta la realidad más extrema.

En el video se observa la histeria de la mujer, que estaba incontrolable y no por el accidente vial que sufrió su pareja, era por que el hombre en medio de sus contusiones por la caída se negaba a darle la clave de su teléfono celular.

«Deje de ser tan tóxica mami», se escucha a los presentes decir en medio de los alaridos que daba la mujer, para que el joven le proporcionara la clave y mientras todos le decían que él hombre estaba grave, ella solo respondía histérica: «NO ME IMPORTA, NO ME IMPORTA, NO ME IMPORTA, DAME LA CLAVE» aferrada al celular del herido.

Cuando finalmente los paramédicos lograron montarlo en la camilla para llevarlo al hospital más cercano, la chica pretendió montarse en la ambulancia, para lograr que en el camino el joven revelara la famosa contraseña, pero su propósito no fue logrado, un funcionario policial la bajó del vehículo sanitario, esposándola, para evitar que siguiera la ambulancia, no sin antes patear a la unidad.

La situación ha generado miles de comentarios:

«Solidario de Machos Alfa ante chicas tóxicas nivel “dame la clave, mor, por please»; «Dame la clave, deje que el man se pare, todo es mentira, como le va a pedir la clave si se acaba de caer, me va a tocar esposarla, el man está agonizando, yo me monto porque me tiene que dar la clave, deme la clave, que se bájela, como le va a pedir la claves así. Continuará….»; «Uno tratando de sobrevivir al accidente y dizque «dame la clave» para que después lo maten en la clínica cuando esté más indefenso. Nooooo con la clave hasta el cementerio»; «Uy no pero hay que ser muy cansona pues, el otro ahí tirado y dizque dame la clave jajajaajjaja»; «Primero muerto que darle la clave», son algunos de los comentarios que acompañan el video que se repite en las redes sociales.

Dame la clave, mujer en Colombia no deja atender a su pareja si no le da la clave de su celular. La policía arresta a ésta mujer. pic.twitter.com/cAVYUMQpao — Notiexpress 🇨🇴 (@NotiexpressC) April 9, 2022

