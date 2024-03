CPI rechazó “por unanimidad” apelación de Venezuela: Continuarán con las investigaciones

238485

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes su sentencia sobre el recurso de apelación presentado por el gobierno de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que autorizó continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El presidente de la Sala de Apelaciones, juez Marc Perrin de Brichambaut, anunció que «por unanimidad» han rechazado los argumentos del Gobierno venezolano y confirmaron la continuidad de la investigación por crímenes de lesa humanidad.

“La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada (…) La Sala de Apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven a apartarse de este fallo (…) La Sala de Apelaciones no encuentra error alguno en las conclusiones de la sala de cuestiones preliminares (…) La Sala de Apelaciones observa que no existe la expectativa en esta etapa del procedimiento de que el fiscal tenga que notificar a los Estados de todos los actos que pretende investigar especialmente en aquellas situaciones en que la Corte que cubren un gran número de presuntos actos criminales», leyó el juez Marc Perrin de Brichambaut

«En estos casos el fiscal podría no estar en condiciones de identificar la totalidad de las posibles causas abarcadas en una revisión amplia y de comprometerse en una fase tan temprana del proceso investigarlas, no constituye en sí un error de la Sala Preliminar de basarse en la información del fiscal relativa a actos criminales respecto a los cuales el fiscal no manifieste la clara intención de investigar, siempre y cuando esa información junto con otra información aportada por el fiscal aporte los parámetros generales de la situación y detalle suficientes respecto a los grupos o categorías de personas relacionadas con la actividad criminal pertinente”, acotó.

Alberto News