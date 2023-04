Con un gran festival: venezolanos en Buenos Aires fueron reconocidos por su aporte

86002

En la capital de Argentina se celebró el sábado 29 de abril el festival «Buenos Aires celebra Venezuela», el cual fue organizado por el gobierno de la ciudad, para reconocer el aporte que ha dado la migración venezolana a esa región, en cuanto a lo cultural y socio-económico.

Miles de personas se reunieron en la avenida de Mayo y en las calles Bolívar y Chacabuco, en donde se dispusieron más de 100 stands de comida típica venezolana, como los tequeños, arepas, pabellón criollo. Además se instalaron puestos de venta de artesanía venezolana y se invitó a agrupaciones musicales de venezolanos que viven en Buenos Aire, entre ellas Los Gaiteros de CABA, Rumbarepa, Gaitason, etc.

En la feria, reseñó Monitoreamos.com el secretario de Asuntos Públicos de la capital argentina, Waldo Wolff, dijo a los migrantes venezolanos que «ustedes no son solo bienvenidos, ustedes son parte de la Ciudad de Buenos Aires. Todos nosotros sabemos que muchos de ustedes han dejado su patria natal como alguna vez lo hicieron la inmensa mayoría de nuestros antepasados. Hay algo que ustedes suelen hacer y que los invito a que no hagan más: darnos las gracias. Ustedes no tienen nada que agradecer. Esta ciudad se construye con estos valores, con los valores de la diversidad, de la multiculturalidad y la tolerancia”, expresó Wolff.

Por su parte, Mercedes Barbara, directora general de Colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, indicó que “es un verdadero placer tener la oportunidad por segunda vez de celebrar a la colectividad venezolana, visibilizar su patrimonio cultural y disfrutar las tradiciones de una comunidad que poco a poco ha encontrado su lugar en nuestra capital”.

Extraordinaria iniciativa de la ciudad de Buenos Aires de celebrar a Venezuela con miles de migrantes reuniéndose y disfrutando de nuestra gastronomía, cultura e idiosincrasia. Esta actividad es un ejemplo de integración en la región. Gracias, Buenos Aires.



Foto: @WalterVMG pic.twitter.com/F1x7WH3jkQ — David Smolansky (@dsmolansky) April 30, 2023

La diáspora que padece Venezuela desde 2016 convirtió a la Argentina en el cuarto territorio de la región que más alberga migrantes venezolanos. Cuatro años después de haber iniciado su desplazamiento, la cifra oficial de connacionales radicados en la nación austral llegó a los 175.799 en diciembre de 2020.

Una de las principales razones por las que los venezolanos deciden migrar a esa nación es la «buena actitud hacia los inmigrantes». Y ¿Cómo no tenerla? Los impuestos que paga la población inmigrante generan una contribución fiscal neta equivalente al 2% del producto interno bruto (PIB) de Argentina, lo cual, de acuerdo con el estudio de la Organización Internacional de Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) «¿Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Argentina?», es un impacto económico positivo, aunque «no muy grande».

Con información de Monitoreamos