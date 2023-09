160282

Más de 30 mil personas se manifestaron en la Plaza de Bolívar

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, 32 mil personas se aglomeraron en la Plaza de Bolívar de Bogotá para apoyar al Gobierno Petro y sus reformas. Los y las manifestantes ya se han estado dispersando y retornando a sus hogares.

La Defensoría del Pueblo informó que en Manizales (Caldas) marcharon cerca de 500 personas; en Buenaventura (Valle del Cauca), 600; y en Barrancabermeja (Santander), 100.

Más de 30.000 personas se manifestaron en Bogotá a favor de las reformas de Gustavo Petro – crédito @JDRiveros/x

Más de 4 mil personas permanecen

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno cerca de 4 mil 500 personas permanecen en la Plaza de Bolívar, donde el presidente Gustavo Petro dio su discurso. “TransMilenio opera con normalidad y se presenta congestión en la Carrera 10ma por el ingreso de la Minga Indígena a Tercer Milenio”, añadió la entidad en X (antes Twitter). La Secretaría informó también que las marchas han transcurrido de manera pacífica y en sana convivencia.

Más de 4.000 personas permanecen en la Plaza de Bolívar en medio de las manifestaciones de hoy 27 de septiembre – crédito Secretaría de Gobierno/X

La Paz Total: “No estamos retrocediendo”

Las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también estuvieron incluidas en el discurso del mandatario Gustavo Petro. Aseguró que van por buen camino y que espera que el próximo gobierno sea progresista, para que continúe con lo establecido en su administración.

“El ELN ha llegado a un punto de negociación que nunca había alcanzado en su historia. Estamos a punto de llegar a lo que se llama el punto de no retorno, ese acuerdo de paz que está a punto de lograrse, ojalá se logre, será una señal para todas las gentes que ejercen violencia en Colombia hoy, una señal fundamental. Los tiempos de la violencia han terminado”, sostuvo el presidente.

El presidente Gustavo Petro se refirió a las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que se tiene pactado un cese al fuego bilateral – crédito Presidencia de Colombia/Handout vía Reuters

El presidente Gustavo Petro se refirió a su popularidad

Según cifras dadas a conocer, en las manifestaciones de hoy 27 de septiembre se movilizaron cerca de 100 municipios de todo el país para apoyar las reformas que quiere impulsar el mandatario.

“Decían que este gobierno había perdido popularidad. Sacan unas encuestas, como si nosotros no hiciéramos encuestas. Lo único que se evidencia es la mentira en esas encuestas. Las encuestas reales nos dicen que si mañana hubiera elecciones, otra vez ganábamos la presidencia”, aseguró.

Cerca de 100 municipios se movilizaron para apoyar las reformas del Gobierno Petro, según el presidente – crédito Presidencia/Flickr

La educación dentro del acuerdo nacional

El acuerdo nacional que propuso el presidente Gustavo Petro contempla tres puntos: la verdad, la tierra y, por último, la educación. “Hasta la fecha nos han hecho renunciar a la educación. Las reformas educativas que se han aprobado en el Congreso de la República han sido para quitarle dinero a la educación y llevarlo a los banqueros o llevarlo a la guerra. (..) Lo primero que debemos garantizar es la educación de nuestra sociedad, y por eso en un acuerdo nacional la educación debe ser un tema central”, explicó el presidente de la República.

Así las cosas, invitó a la oposición, a los gremios, a los partidos políticos y demás habitantes, a que se discutan estos temas. Además, aseguró que bajo su administración no se “chuza” a los dirigentes opositores ni se les persigue.

El acuerdo nacional: Petro se refirió a la reforma agraria

Dentro de las reformas del Gobierno Petro está la agraria, por medio de la cual, según afirmó el mandatario, se busca entregar tierras a los campesinos y campesinas del país. Aseguró entonces que, a través de un acuerdo nacional, sería posible repartir entre 600.000 y 1.000.000 de ellas.

“Nosotros queremos que la tierra sea el segundo elemento de un acuerdo nacional. Es decir, que hagamos que la tierra que puede producir alimentos, produzca alimentos, que Colombia sea una potencia de los alimentos”, explicó el presidente.

El presidente Gustavo Petro explicó los objetivos de la reforma agraria y su inclusión en un acuerdo nacional – crédito José Miguel Gómez/Reuters

Colombia: el cuarto país más desigual

En su discurso, el mandatario Gustavo Petro afirmó que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo y que, en ese sentido, lo que busca es disminuir la pobreza y generar justicia social y paz. “[La desigualdad] provocó el narcotráfico, provocó el surgimiento de guerrillas, provocó las guerras que nos acompañan desde hace tres generaciones”, dijo Petro.

Para ello, propuso un acuerdo nacional en el que el “pueblo” se movilice y que, de esa manera, las reformas puedan surgir. Asimismo, aseguró que dicho acuerdo también busca generar verdad. “La justicia no la vamos a utilizar para vengarnos, sino para reconciliarnos”, sostuvo.

Petro anunció reforma a los servicios públicos

El presidente Gustavo Petro anunció que la reforma a los servicios públicos será presentada. Explicó que se trata de una reforma que busca tener como centro a los usuarios y usuarias. Dijo que, con esta nueva reforma, el objetivo es extender el servicio de agua potable y de energía eléctrica a todo el territorio nacional.

“Los usuarios no tienen derechos ante el servicio público que es para el usuario, (…) las tarifas se colocan en virtud de la rentabilidad de unos cuantos empresarios y, en cambio, la gente pobre se queda sin el servicio público”, sostuvo el mandatario.

El presidente Gustavo Petro anunció presentación de reforma a los servicios públicos – crédito Captura de pantalla Presidencia/X

La reforma a la educación y la reforma pensional

El presidente Gustavo Petro explicó que la reforma a la educación busca que los jóvenes en Colombia tengan acceso a la educación superior y que esta sea un derecho y no un privilegio. “La alternativa a la violencia en Colombia es indudablemente la universidad, no le vamos a cerrar las universidades privadas, no; las vamos a respetar, pero el dinero público debe ir para abrir sedes universitarias públicas en todo el territorio nacional”, dijo Petro.

Frente a la reforma pensional, el mandatario sostuvo que busca permitir que las y los adultos mayores tengan una pensión digna con la que puedan suplir necesidades básicas como la alimentación.

Petro se refirió a la reforma a la salud y la reforma laboral

En su discurso, el mandatario explicó que el proyecto que busca reformar la salud en Colombia tiene como norte brindar un acceso al servicio a toda la población. “Nuestro sistema de salud está concentrado tal cual están concentrados los cajeros electrónicos, los que dan plata. En el sur no hay muchos cajeros electrónicos aquí en Bogotá, y si nos vamos al Pacífico, no encontramos ninguno”, dijo.

Con respecto a la reforma laboral, dijo que el objetivo es alcanzar jornadas dignas de trabajo, con momentos de descanso y de convivir con la familia. Aseguró que el proyecto no generará desempleo.

“Lo que queremos, como dice Shakira en su última canción, (…) porque dio en el clavo, Shakira dio en el clavo, lo que queremos es que no haya explotación, lo que queremos es que no haya acoso”, sostuvo el mandatario.

