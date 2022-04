Casi 1.800 civiles han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, según la ONU

abril 10, 2022 - 4:32 pm

El último balance del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado este domingo, confirma 1.793 civiles ucranianos muertos y 2.439 heridos a consecuencia de la invasión rusa.

“Desde el 24 de febrero, cuando comenzó el ataque armado de la Federación Rusa contra Ucrania, hasta la medianoche del 9 de abril, el Alto Comisionado ha registrado 3.893 bajas civiles en Ucrania: 1.793 muertos y 2.439 heridos”, señala el informe, aunque advierte de que las cifras reales “son considerablemente más altas”.

Los fallecidos han sido identificados como 458 hombres, 294 mujeres, 46 niños y 27 niñas, así como 69 niños y 899 adultos pendientes de identificación. Los heridos han sido identificados como 279 hombres, 213 mujeres, 47 niñas y 46 niños. Por otro lado, 136 niños y 1.718 adultos están pendientes de identificación.

Naciones Unidas apunta que la mayoría de las bajas civiles fueron causadas por el uso de armas explosivas de “amplio área de impacto”, a través de artillería pesada, el uso de plataformas de cohetes, así como ataques aéreos. La ONU también “toma nota” del informe de la Fiscalía General de Ucrania, según el cual 177 niños habrían muerto y 336 habrían resultado heridos.

