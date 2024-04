260773

El canciller de Colombia, Luis Murillo, confirmó este jueves 11 de abril, la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales.

Sus declaraciones fueron dadas a conocer por el medio colombiano WRadio, en las que aseguró que el mandatario colombiano hizo una visita muy importante en el marco de una paz política en Venezuela, por lo que se reunió no solo con su homólogo venezolano, sino con factores de la oposición.

“En las relaciones de gobierno tuvo una conversación con el presidente Maduro y en busca de la paz política habló con el principal candidato registrado por la oposición y eso es un avance importante”, destacó.

Negó que con este encuentro se esté desconociendo a María Corina Machado. “Yo he tenido conversaciones permanentes con ella y lo he hecho de manera muy confidencial con María Corina Machado y también, en esos canales, he tenido conversaciones con representantes de ese sector, como lo he tenido y mantengo con representantes de otros sectores, lo que queremos es la mejor solución para Venezuela, por los venezolanos”.

Puntualizó que Colombia tiene que mantener una posición muy prudente y buscar canales diplomáticos, que es una de las cosas que ha estado haciendo el presidente Gustavo Petro.

#ATENCIÓN Canciller de Colombia(E) Luis G Murillo confirma que el presidente Petro se reunió con Manuel Rosales.

#ATENCIÓN Canciller de Colombia(E) Luis G Murillo confirma que el presidente Petro se reunió con Manuel Rosales.

Asegura q "Tenemos comunicación permanente con la oposición(…)No hemos desconocido al sector de @MariaCorinaYA . Yo he conversado de manera confidencial con ella"…

