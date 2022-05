Bill Gates: «Lo peor de la pandemia podría estar por venir»

mayo 2, 2022 - 7:28 am

Bill Gates advirtió que es posible que no hayamos experimentado lo peor de la pandemia de covid-19 y que, además, podría surgir una variante más mortal.

El filántropo multimillonario dijo que no quiere sonar muy “pesimista”, pero existe el riesgo de que surja una variante “aún más transmisiva e incluso más fatal”.

Además, Gates predijo que el riesgo de que se propague una variante mortal del virus es “muy superior al cinco por ciento”.

El fundador de Microsoft le dijo al Financial Times: “Todavía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una variante que sería aún más transmisiva e incluso más fatal”.

