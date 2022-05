Bill Gates dio positivo por covid-19: presenta síntomas leves y está aislado

mayo 11, 2022 - 8:31 am

Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, informó este martes, 10 de mayo, que dio positivo por covid-19.

Explicó que presenta síntomas leves. «He dado positivo por covid-19. Estoy experimentando síntomas leves y estoy siguiendo el consejo de los expertos de aislarme hasta que esté saludable nuevamente», indicó en su Twitter.

Bill Gates

Y destacó: «Tengo la suerte de estar vacunado y reforzado y tener acceso a pruebas y excelente atención médica». Además, el empresario estadounidense mencionó que este martes se reune por primera vez en dos años la Fundación Gates.

Dijo sentirse afortunado de poder estar presente pese a su aislamiento, gracias a la herramienta Microsoft Teams. «La Fundación Gates se reúne hoy por primera vez en dos años, y tengo la suerte de estar en Teams para verlos a todos y agradecerles por su arduo trabajo. Continuaremos trabajando con socios y haremos todo lo posible para asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga que lidiar nuevamente con una pandemia», señaló.

Microsoft Teams es una plataforma de comunicación y colaboración que, entre otras cosas, combina chat persistente en el lugar de trabajo y reuniones por medio de video.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022