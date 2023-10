168541

El presidente Joe Biden viajará a Israel este miércoles 18 de octubre, para demostrar el apoyo de Estados Unidos a este país y visitará también Jordania para reunirse con líderes árabes y negociar la apertura de un corredor humanitario.

En una comparecencia desde Tel Aviv, el secretario de Estado, Antony Blinken, informó que el presidente estadounidense viajará a Israel para conocer de primera mano lo que el país necesita «para defender a su gente» y para mostrar la solidaridad de Estados Unidos y su «férreo compromiso» con la seguridad del país.

El responsable de las relaciones exteriores de EEUU hizo este anuncio tras una reunión de más de siete horas con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y funcionarios del gabinete de guerra israelí.

En una llamada con medios de comunicación celebrada poco después de este anuncio, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, detalló que Biden se reunirá con Netanyahu y otros funcionarios de su gobierno, en un viaje que contará con «los parámetros de seguridad adecuados».

«No estaríamos hablando de un viaje como este si no nos sintiéramos cómodos de que existen los parámetros de seguridad adecuados», precisó el portavoz, quien no detalló dónde viajará Biden y afirmó que no habrá una rueda de prensa del presidente estadounidense en territorio israelí.

Visitará también zonas cercanas

Será un viaje breve y el mismo día Biden visitará también Ammán, en Jordania, donde se reunirá con el rey Abdalá, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para discutir sobre ayuda humanitaria y la posible apertura de un corredor en el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto.

«Queremos asegurarnos que la asistencia humanitaria comience a fluir» y que haya «un paso seguro para que la gente pueda salir», en particular «los ciudadanos estadounidenses, unos cien que no han podido salir de Gaza», afirmó Kirby, quien no quiso dar una fecha de apertura.

«Nos gustaría verlo fluir y, obviamente, lo antes posible porque hay una necesidad, pero no puedo darles una fecha esta noche», dijo.

Prevén aliviar el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza

En un comunicado, la Casa Blanca informó que Biden habló hoy por teléfono con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, con quien discutió «los esfuerzos en curso para aliviar el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza, en coordinación con la ONU, Jordania, la Autoridad Palestina, Israel y otros socios regionales, y la necesidad de preservar la estabilidad en el Medio Oriente en términos más amplios».

Blinken se encuentra en Israel para explorar la posible apertura de este corredor humanitario para permitir la salida de miles de personas de la Franja de Gaza, mientras el Ejército israelí se dispone a entrar en el enclave.

Es la segunda visita del jefe de la diplomacia estadounidense a Israel desde el inicio el 7 de octubre de la guerra entre los israelíes y las milicias palestinas de la Franja de Gaza lideradas por Hamás.

El encuentro entre Blinken y Netanyahu de hoy se vio interrumpido por las sirenas antiaéreas y ambos se tuvieron que refugiar en un búnker durante varios minutos, informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a reporteros que viajan con el Secretario.

Una vez pasado el peligro, reanudaron la reunión en un centro de mando en una sede del Ministerio de Defensa israelí, un encuentro que duró casi ocho horas.

En la breve comparecencia posterior ante la prensa, en la que anunció el viaje de Biden, Blinken aseguró que con él el mandatario «volverá a dejar claro», como lo ha hecho «inequívocamente» desde «la masacre sin precedentes de más de mil 400 personas», que Israel «tiene el derecho y el deber de defender a su pueblo de Hamás y otros terroristas y prevenir futuros ataques».

El Presidente, añadió Blinken, «escuchará de Israel lo que necesita para defender a su pueblo» y subrayará el mensaje «muy claro» de que cualquier actor, estatal o no estatal, que intente aprovechar esta crisis para atacar a Israel no lo haga.

También conocerá los últimos detalles de los estadounidenses secuestrados por Hamás y tratará de «coordinar los esfuerzos» para que «regresen a casa».

«El presidente Biden recibirá una información completa sobre los objetivos y la estrategia de guerra de Israel» y «escuchará a Israel decir cómo llevará a cabo sus operaciones de manera que minimice las víctimas civiles y permita que la asistencia humanitaria fluya a los civiles en Gaza de una manera que no beneficie a Hamás», añadió Blinken.

Noticia al Día / Con información de EFE