Biden pasará la Navidad en la residencia presidencial de Camp David

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, deja este sábado la Casa Blanca y parte hacia la residencia presidencial de Camp David, a las afueras de Washington, donde pasará la Nochebuena y la Navidad.

Es el tercer año que el mandatario y la primera dama, Jill Biden, deciden pasar estas festividades en Camp David, una residencia de descanso construida en Maryland en 1942 por el presidente Franklin Delano Roosevelt.

El matrimonio presidencial regresará el martes a la Casa Blanca. Luego, el miércoles partirá hacia Santa Cruz, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde celebrarán Año Nuevo.

Los Biden hicieron ayer la tradicional visita navideña al Hospital Infantil de Washington, donde la primera dama leyó un cuento a los niños ingresados en el centro médico.

Días atrás, Biden recibió en la Casa Blanca a la cantante Mariah Carey y juntos escucharon su emblemática canción navideña ‘All I want for Christmas is you’, según reveló el propio mandatario en redes sociales.

Noticia al Día/Efe