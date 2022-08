Betty Bromage, la mujer de 93 años que rompió récord al volar atada a un avión (+Video)

agosto 16, 2022 - 5:15 pm

Se trata de Betty Bromage, una mujer de 93 años que se elevó a los cielos de Inglaterra atada a un avión. Su inspiración se debió a un anuncio que vio en la televisión.

«A mi edad no puedo correr, así que busqué otras ideas y me inspiré en el anuncio de Crunchie para caminar con alas. Pensé ‘creo que podría hacer eso’ ¡y eso fue lo que me hizo empezar!», comentó Bromage al medio ‘Daily Mail’.

A pesar de la edad y de sufrir de artritis en el cuello, Betty decidió lanzarse a realizar esta hazaña, todo para recaudar fondos para una obra benéfica.

«Mi cuello está mucho mejor de lo que estaba porque mi osteópata ha estado trabajando mucho en él; en un momento ni siquiera podía girar la cabeza. Poder subir al avión y volver a bajar es un logro suficiente para mí», afirmó.

Esta actividad, a la que Bromage ha acudido cinco veces, destina los fondos para la organización benéfica de cuidados curativos de Sue Ryder. Esto como forma de agradecimiento por el cuidado que le brindan a uno de sus familiares.

La mujer dio una vuelta atada al avión sobre el aeródromo de Rendcom, en Inglaterra. No es la primera vez que Bromage hace este tipo de actividades.

A los 87 años y luego de ver un wingwalk en un anuncio de televisión de Crunchie Bar, la mujer se dispuso a practicar esta aventura. «Tenía más de 80 años cuando probé esto por primera vez».

«¡Antes de eso, lo más peligroso que hacía era montar a caballo! Wingwalking no es algo en lo que realmente haya pensado. Quería recaudar fondos para obras de caridad, así que comencé a investigar las cosas que podía hacer», destacó Betty.

Desde entonces, la británica ha estado en cuatro paseos aéreos con apoyo de su familia, quienes aseguran que están de acuerdo a las decisiones que ha tomado.

Asimismo, Betty quedó inscrita en el libro de los Guinness Worlds Record tras viajar atada al ala de un avión.

