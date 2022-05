Asesinaron cruelmente a una DJ en Colombia : su cadáver apareció descompuesto en una bolsa

mayo 20, 2022 - 3:35 pm

Marcela Graciano o conocida también como Magic DJ fue encontrada muerta en una casa del municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, Colombia luego de varios días de no tener noticias suyas.

Este hecho enciende las alarmas en el vecino país, por la forma en que fue asesinada la mujer.

De acuerdo a Caracol Noticias, el cuerpo de la mujer de 31 años apareció en un cuarto de la vivienda, dentro de una bolsa, y presentaba avanzado estado de descomposición.

Autoridades investigan las circunstancias del atroz crimen y tienen indicios de un posible sospechoso. Se trataría de un inquilino con quien tuvo un altercado por el retraso en el pago de un arrendamiento de un cuarto en la casa donde ella residía, la misma en la que fue encontrada.

¿Quién era Magic DJ?

Marcela Graciano estudió en la Universidad Católica Luis Amigó de Medellín, según su información en redes sociales. Estaba dedicada al mundo del entretenimiento como DJ, su música se movía en los géneros de guaracha, tech house y afro house.

“Cuando empecé a estudiar producción no me imagine que encontraría tantos escenarios que me apasionan y me han enseñado mucho (mis conocimientos son básicos, pero la entrega ha sido total y eso me hace mejorar en todos los aspectos día a día)”, se lee en una de sus publicaciones de Instagram.

En esta red social promocionaba los eventos en discotecas donde participaba, incluso en ciudades fuera del país como Nueva York, en Estados Unidos, y Barcelona, España. Sus mensajes hablaban de cumplir sueños.

Con información de Caracol Noticias