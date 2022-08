Arrestan a famosa modelo de OnlyFans acusada de asesinar a puñaladas a su novio

agosto 11, 2022 - 10:45 am

– Courtney Tailor, cuyo verdadero nombre es Courtney Clenney, resaltó en los titulares en abril no solo por ser una exitosa modelo en la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans, sino por presuntamente haber asesinado a puñaladas a su novio, luego de que tuvieran una fuerte discusión que acabó en tragedia en el interior de su departamento de lujo en Miami, Florida.

Luego del ataque, la modelo texana de veinticinco años fue detenida y llevada a una institución de salud mental tras su intento de suicidio una vez que llegó la policía a la que llamó la propia «influencer» al 911; sin embargo, aquel 3 de abril cuando ocurrió el homicidio, trascendió que a horas de su arresto se publicó un video de Courtney con contenido subido de tono.

Pero este miércoles, la modelo de OnlyFans fue nuevamente arrestada en Hawái al ser acusada de haber asesinado a su novio y está a la espera de ser extraditada al estado de Florida donde enfrentará el cargo de asesinato en segundo grado por presuntamente haber matado a quien era su pareja identificada como Christian Obumseil de veintisiete años de edad.

NEW: Tonight’s booking photo of accused Miami murderer, Courtney Clenney, who was arrested in Hawaii, where she was in rehab. She’s accused of stabbing to death her boyfriend, Christian Obumseli April 3. @wsvn pic.twitter.com/j73Mm7fwp3

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 11, 2022