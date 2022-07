Apuesta mortal: Un hombre murió al tomarse una botella de licor en dos minutos

julio 13, 2022 - 6:16 pm

Un hombre murió luego que bebiera una botella de licor en dos minutos impulsado por una apuesta que hizo para ganar dinero.

El caso ocurrió en el interior de un restaurante en la colina de Limpopo, en Sudáfrica y su retó de tomarse la botella en tan sólo 120 segundos quedó grabado en un video que posteriormente se hizo vira en las redes sociales.

Posterior al consumo de la botella de 700 mm, el hombre empezó a experimentar problemas de salud hasta desmayarse. Inmediatamente las personas que se encontraban en el lugar pidieron ayuda a los paramédicos y la Policía.

El sujeto fue trasladado a urgencias del hospital más cercano, donde se dio la noticia de su fallecimiento.

La Policía sudafricana se comunicó ante el caso por medio de su portavoz Brigadier Motlafela Moj|apelo: “Se abrió un caso de investigación luego de un incidente de aparente abuso de alcohol que tuvo lugar en una de las tiendas de licores locales en el pueblo de Mashamba”.

El profesor Charles Parry, director de la unidad de investigación de alcohol, tabaco y otras drogas del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, explicó al medio ‘City Press’ que en ese país el consumo de alcohol es alto;en promedio los hombres toman dos bebidas al día y las mujeres una, aunque se está entre tres y seis veces más arriba de lo que se considera adecuado.

