Al menos dos muertos y varios heridos tras ataque terrorista en el centro de Tel Aviv (+Videos)

abril 8, 2022 - 7:47 am

1875458

Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas durante un ataque terrorista en la ciudad israelí de Tel Aviv.

Es el último incidente entre una oleada de violencia en Israel y Cisjordania desde finales de marzo.

“Hasta ahora, 10 heridos han llegado a la sala de traumatología del Hospital Ichilov. Pero desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de los médicos, dos de los heridos fallecieron”, dijo el Hospital Ichilov en un comunicado.

Dijo que cuatro de los heridos en el ataque estaban en “estado crítico” y sometidos a cirugía.

Dos testigos dijeron a la AFP que escucharon disparos en el centro de Tel Aviv, donde la policía dijo que estaban desplegados.

En un comunicado, pidieron a los residentes que se quedaran adentro durante el incidente “que aún continúa”.

Eli Bin, jefe de los servicios de emergencia de Magen David Adom, dijo inicialmente a la emisora de televisión pública Kan que cinco personas resultaron heridas y una estaba “en un estado crítico”.

Afuera de un café donde lo que parecían ser vidrios rotos cubría el suelo afuera de la entrada, un hombre consoló a una mujer sentada en un taburete de la barra mientras la policía convergía en la escena.

“Es una atmósfera de guerra. Hay soldados y policías por todas partes… Registraron el restaurante”, y la gente llora, dijo Binyamin Blum, que trabaja en un restaurante cerca del lugar del ataque.

Brenda Ehrlich, de 31 años, una agente de seguros del suburbio de Holon en Tel Aviv, dijo a la AFP que se enteró del ataque cuando viajaba en autobús a la ciudad para celebrar el cumpleaños de un amigo.

El grupo se sentó en el interior y Ehrlich dijo que sentía “que necesitaba mirar en todas direcciones para no ser sorprendida, mientras la policía buscaba a los sospechosos”.

“Estábamos pensando en regresar a casa, pero se siente un poco peligroso, por lo que podríamos quedarnos adentro en Tel Aviv antes de irnos a casa”.

El primer ministro Naftali Bennett estaba en el cuartel general del ejército en la ciudad costera donde estaba recibiendo actualizaciones sobre el atentado, el cuarto ataque en poco más de dos semanas en Israel.

These are 27-year-olds Eytam Megini and Tomer Morad, friends since childhood, who were murdered in last night’s terror attack in central Tel Aviv.

May their memory be a blessing. 🕯 pic.twitter.com/zD116YPUe6

— Avi Mayer (@AviMayer) April 8, 2022