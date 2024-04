Afirman que la Casa Real se prepara y actualiza protocolo del Puente Menai ante eventual fallecimiento del rey Carlos III

Mucho se ha especulado en los últimos meses sobre el verdadero estado de salud del rey Carlos III, luego de que el Palacio de Buckingham revelara que el monarca padece de cáncer.

Desde esa fecha, la realeza británica se ha mantenido reservada frente al parte médico del mandatario real y se ha limitado a emitir algunos comunicados de prensa en los que asegura que ha evolucionado satisfactoriamente y recibido todos los tratamientos necesarios.

Sin embargo, varios medios de comunicación han dado a conocer en las últimas horas que el estado de salud del monarca estaría seriamente deteriorado y hablan incluso de que se estarían realizando los preparativos para un eventual fallecimiento.

A pesar de la transparencia por parte de la monarquía de informar sobre la enfermedad, en una clara ruptura en comparación a sus predecesores, ya sea su madre Isabel II, o su abuelo Jorge VI, el Palacio de Buckingham no ahondó en qué tipo de cáncer padece.



The New York Post y The Daily Beast afirman que amigos y cercanos a la casa real británica han tenido acceso al estado de salud del hijo de la fallecida reina Isabel II y aseguran que se ha “deteriorado progresivamente” y estaría “muy mal”.

De acuerdo con el vocero, cercano a la familia real, el esposo de la reina Camila Parker “está decidido a vencer la enfermedad” y le “ha echado toda la carne al asador”, sin embargo, su deterioro “es evidente”.

De hecho, The Daily Beast añade que ya la casa real británica estaría alistando la llamada ‘operación Puente Menai’, en la que se detallan los actos funerarios del monarca de 75 años, así como los pasos que tendría que seguir la monarquía de cara al nuevo sucesor.

Los componentes de la operación Puente Menai se han ido actualizando con regularidad desde el día de la muerte de la Reina Isabel y se han intensificado tras conocerse la enfermedad que padece el rey Carlos III. Ahora, los medios afirman que hay más movimiento en el Palacio por el aparente deterioro de la salud del rey.



La operación Puente Menai consta de un documento de más de 100 páginas en las que se encuentran, de manera detallada, todos los planes y pasos a seguir tras la muerte del monarca, aunque la realeza británica ha sido enfática en afirmar que la elaboración de este documento es un proceso estándar, común y rutinario que se realiza desde hace cientos de generaciones.

El nombre ‘Puente Menai’ se lo puso, de hecho, el mismo Carlos III. Se trata de un puente colgante que conecta la isla Anglesey con Gales. Vale la pena recordar que el monarca tiene un especial cariño por Gales. Por ello, tomó la decisión de que el documento recibiera este nombre.

Medios británicos aseguran que la operación Puente Menai se llevaría a cabo igual que la operación Puente de Londres, donde se detallaron los actos funerarios de la Reina Isabel III.

Por el momento, hay silencio en el Palacio de Buckingham. De fallecer el rey, el príncipe William sería el sucesor de la corona del Reino Unido.

Semana