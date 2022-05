Llega el segundo mercurio retrógrado del 2022

mayo 9, 2022 - 4:41 pm

Cuando creemos que ya nos hemos librado de mercurio retrógrado, llega nuevamente a nuestras vidas.

Este 10 de mayo, el planeta de la comunicación pondrá la marcha atrás sobre Géminis y después sobre Tauro para traer un poquito de drama a la Tierra.

El segundo Mercurio retrógrado de 2022 está a punto de aterrizar. Lo hará por la puerta del drama, el martes 10 de mayo, y no cogerá el vuelo de vuelta hasta el 3 de junio, cuando sentiremos que volveremos a descansar. Así que, ve bloqueando a los ex y aprendiendo a contar hasta 100 antes que hablar, ya que se esperan turbulencias.

En mayor medida, porque la primera parte de las tres semanas de evento sucederán sobre Géminis, uno de los signos a los que rige este planeta personal. Recordemos que es el de la comunicación y la mente y, cuando decide circular hacia atrás en vez de realizar su movimiento natural en la órbita (así es cómo sucede la retrogradación), los pensamientos se vuelven más espesos y las palabras menos claras. Los olvidos, de la misma manera, se convertirán en algo habitual en tu vida, ya que no tendrás la cabeza enfocada en lo que tiene que estar. En este punto, además, los ex llamarán a tu puerta pidiendo una segunda oportunidad. Consejito: no tomes ninguna decisión hasta que termine este fenómeno.

Por suerte, la visita de los fantasmas del pasado terminará a mitad de Mercurio retrógrado, cuando de Géminis pase a Tauro. Eso sí, si antes estabas despitados, ahora lo estarás más; y deberás tener cuidado de cualquier cosa que lleves encima.

Un último consejo para superar el Mercurio retrógrado del 10 de mayo: medita mucho, porque en el ‘mindfulness’ encontrarás la manera de aprovechar bien este evento y llevar tus pensamientos al siguiente nivel.

Cosmopolitan