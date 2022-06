Horóscopo: Esto te deparan los astros este viernes, 24 de junio

junio 24, 2022 - 7:27 am

1892974

El día de hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este viernes, en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida sentimental será intensa, dejarás de lado compromisos para estar con esa persona que ha despertado una gran pasión en ti. Número del éxito, 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Una sensación de insatisfacción te invadirá, no tomes decisiones precipitadas, busca dentro de ti y encontrarás las respuestas que te devolverán la tranquilidad emocional. Número del éxito, 11.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Sentirás gran necesidad de cariño, para tenerlo te dejarás llevar por tus emociones y darás afecto con generosidad. En tu tiempo libre buscarás mejorar tu economía. Número del éxito, 15.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy los malentendidos quedarán en el pasado, el amor y las consideraciones mejorarán mucho la comunicación y la confianza en tu relación. Número del éxito, 7.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu generosidad no te permite guardar rencor, hablarás con esa persona y olvidarás las ofensas, pero no volverás atrás en tu decisión de cortar la relación en la que no te sentías correspondido. Número del éxito, 4.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Cambios positivos en tu forma de ver la vida te permitirá entregar tus sentimientos sin temores, tu relación sentimental dará un giro maravilloso. Número del éxito, 9.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Soñarás despierto con la posibilidad de una relación con alguien muy cercano, hoy tu trato hacia esa persona cambiará y te ilusionará la forma en que te corresponderá. Número del éxito, 18.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Sufrirás por un engaño y te aislarás para pensar, después verás todo con claridad y tomarás decisiones que te traerán paz. Una situación complicada te preocupará, pero gracias a tu intuición encontrarás la solución. Número del éxito, 2.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Valoras tu independencia y no te dejarás presionar por tu pareja, hoy lograrás que comprenda que la confianza es fundamental para ti. Te asesorarás bien y lograrás solucionar asuntos que se estaban demorando. Número del éxito, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Derrocharás seguridad y encanto, tendrás a todos a tus pies, disfrutarás siendo el centro de atención. Recibirás interesantes consejos, conversarás con alguien que te sabrá orientar y tomarás una buena decisión. Número del éxito, 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Las actitudes de la persona que te interesa te decepcionarán, hoy te darás cuenta que has perdido el tiempo haciéndote ilusiones con alguien que no conoces bien. Situaciones injustas harán aflorar tu rebeldía y dejarás en claro tus puntos de vista. Número del éxito, 13.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estarás sensual y romántico, hoy tu imaginación hará especiales tus momentos junto a la persona que amas, aprovecha tu tiempo libre para planificar interesantes salidas. Número del éxito, 19.

Lea también: Hoy se conmemoran 201 años de la Batalla de Carabobo y se celebra el Día del Ejército venezolano

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Bolivia.com