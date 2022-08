Horóscopo: Esto te deparan los astros este martes 9 de agosto

agosto 9, 2022 - 5:18 am

-Hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para hoy martes en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu círculo social se limita a tu entorno laboral y ahí encontrarás el amor. Número del éxito, 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Con insistencia lograrás que tu pareja te confíe sus preocupaciones, juntos buscarán soluciones. Número del éxito, 16.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te quejas de que tu pareja no es comunicativa y no te das cuenta que no sabes escuchar. Número del éxito, 2.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Dejarás de lamentarte por lo que no pudo ser y retomarás tu vida social. Número del éxito, 14.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Los sentimientos serán intensos y la sensación de que tu relación se está enfriando desaparecerá. Número del éxito, 3.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy no habrá entendimiento, será mejor dejar las cosas como están, mañana todo volverá a la normalidad. Número del éxito, 9.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy tu pareja estará muy sensible, expresa con atenciones tus sentimientos y le devolverás la confianza. Número del éxito, 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: La reconciliación cambiará tu ánimo, el amor volverá a ser un gran estímulo en tu vida. Número del éxito, 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Transmitirás seguridad lo que aumentará tu atractivo, muchas personas intentarán llamar tu atención. Número del éxito, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Las ocupaciones de tu pareja impedirán dedicarte tiempo, pero sus detalles te demostrarán que piensa en ti. Número del éxito, 3.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu nueva actitud aumentará tu atractivo, tus oportunidades románticas también aumentarán. Número del éxito, 22.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te darás cuenta que no tienes porqué sentirte atado a una relación donde ya no existe romance. Número del éxito, 6.

