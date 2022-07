Horóscopo: Esto te deparan los astros este martes 19 de julio

julio 19, 2022 - 5:45 am

– Hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este martes, en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida sentimental ha caído en la monotonía, hoy sentirás la necesidad de hacer cambios para salir de la rutina, circunstancias imprevistas te facilitarán las cosas y harán diferente y emocionante tu día amoroso. Estarás muy comunicativo lo que te beneficiará en tu trabajo y negocios Número del éxito, 14.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Una situación imprevista te permitirá conocer mejor a quien ha intentado acercarse a ti reiteradas veces, hoy te darás cuenta que por dejarte influenciar te has privado de la compañía de alguien encantador y sensible. Empieza a trabajar en tu nuevo proyecto, es el momento ideal para concretarlo, contarás con apoyo. Número del éxito, 9.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy podrían terminar tus desacuerdos amorosos si no te dejas llevar por tus deseos de tener siempre la razón, conversa sin ofuscarte y las cosas se aclararán sin que nadie sienta que ha cedido más. Tus ingresos podrían aumentar si te animas a incursionar en las ventas, llegarías al público con mucha facilidad. Número del éxito, 11.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: A pesar de que tratarás de controlarte hoy los celos te traicionarán, serán momentos desagradables que pasarán pronto y tu pareja te disculpará. Te encargarán un nuevo trabajo y estarán pendientes de tu desempeño, sorprenderás a todos con los recursos que tienes para superar dificultades. Número del éxito, 7.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Día de decisiones firmes con muchos planes a futuro, te sientes seguro de lo que quieres, las dudas e inseguridad quedarán atrás y al fin te decidirás a vivir intensamente tu relación. Debes estar atento a los cambios en tu trabajo, las personas de tu entorno tratarán de sacarle el máximo provecho y podrían desplazarte si te distraes. Número del éxito, 18.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Saldrás de dudas preguntándole abiertamente a tu pareja qué puedes esperar de la relación que mantienen, hoy sabrás que estás pisando un terreno afectivo seguro. Tu capacidad de observación te dará ventajas sobre tus competidores, hoy utilizarás a tu favor detalles que otros pasarán por alto. Número del éxito, 3.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Un viejo amor te buscará y traerá recuerdos inquietantes a tu mente, aléjate de alguien que no aportará nada nuevo a tu vida, pero en cambio pondría en peligro tu relación actual. Surgirán nuevas propuestas que te permitirán concretar tus proyectos, la suerte te favorecerá y obtendrás un bienestar económico que no esperabas. Número del éxito, 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Día de posibilidades para un romance excitante, disfruta el momento sin complicarte con planes a futuro, deja que las cosas pasen sin presionar y tendrás sorpresas agradables en poco tiempo. Buen momento para buscar una mejor alternativa laboral, no pierdas más tiempo o las oportunidades pasarán. Número del éxito, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Un encuentro con alguien del pasado provocará la incomodidad de tu pareja, tendrás que tener mucha paciencia con su malhumor que será pasajero. Estarás tentado a hacer adquisiciones que no te son necesarias, administra mejor tus ingresos y evita gastos que no podrías cubrir. Número del éxito, 13.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy podría terminar tu búsqueda del amor, estarás rodeado de gente muy interesante, sólo tienes que saber elegir a la persona adecuada. Tendrás gran actividad laboral, encontrarás las condiciones adecuadas para lograr tus propósitos, lo que te dará una mayor proyección profesional. Número del éxito, 6.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estarás con ansias de cosas nuevas para romper con la rutina, tus iniciativas le darán dinamismo a tu relación, será como volver a empezar con ilusiones renovadas. Tus gestiones económicas de hoy te darán excelentes resultados, podrás salir de antiguos compromisos y te quedará dinero para algunos gastos extras. Número del éxito, 21.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Alguien que parecía no darse cuenta de tu interés te sorprenderá con una invitación, pasarás momentos maravillosos, tus ilusiones con esa persona se harán realidad. En tu trabajo reinará un ambiente de compañerismo y colaboración. Número del éxito, 2.

