Horóscopo: Esto te deparan los astros este lunes 15 de agosto

agosto 15, 2022 - 5:27 am

1904981

– Hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para hoy lunes en el trabajo, el amor y en cuanto a la fortuna.

Aries: 20 mar.-19 abr.: Etapa de estabilidad emocional, aceptar al ser amado con sus virtudes y defectos traerá armonía. Has estado muy presionado y muchas cosas han quedado de lado, no las olvides, necesitan de tu atención o más adelante te ocasionarán retrasos en tu trabajo. Número del éxito, 7.

Tauro: 20 abr.-20 may.: Hoy te sentirás confundido y no tendrás facilidad para expresar tus ideas y sentimientos. El éxito no llegará fácil, pero tienes todos los recursos necesarios para lograr lo que te propones, esfuérzate más. Número del éxito, 8.

Géminis: 21 may.-21 jun.: El amor que tanto esperabas llegará a tu vida, ser el centro de cariño y atenciones te llenará de felicidad. Llegarán nuevas propuestas que abrirán una etapa de éxitos laborales y económicos, si las aprovechas con inteligencia, y te asesoras con personas con más experiencia que tú todo saldrá como lo esperas. Número del éxito, 10.

Cáncer: 22 jun.-21 jul.: Tu actitud protectora hará sentir seguro a tu pareja de que puede contar contigo en cualquier circunstancia. Día de éxitos a nivel profesional, para mantener tu posición y seguir avanzando debes esforzarte mucho porque la competencia será fuerte, si no te descuidas, tu situación seguirá mejorando. Número del éxito, 1.

Leo: 22 jul.-22 ago.: No te dejes llevar por consejos que te confunden, sigue los impulsos de tu corazón. Tu optimismo será tu arma de triunfo, hoy podrás revertir una situación negativa y convertirla en la oportunidad de mejorar el proyecto en el que estás trabajando. Número del éxito, 11.

Virgo: 23 ago.-22 set.: Un malentendido provocará una discusión con tu pareja, lo aclararás de inmediato. Un nuevo proyecto sacará a flote tu espíritu competitivo, y lo que inicialmente te parecía difícil se convertirá en una experiencia estimulante y aleccionadora. Número del éxito, 13.

Libra: 23 set.-22 oct.: Poco a poco la persona que quieres te confiará sus preocupaciones y juntos encontrarán soluciones. Día de conflictos internos en tu trabajo, actúa con prudencia y responde con diplomacia, y no te verás envuelto en complicaciones que te perjudiquen. Número del éxito, 6.

Escorpio: 23 oct.-22 nov.: Expresarás tus sentimientos con mucha intensidad, lo que beneficiará tu situación afectiva. Laboralmente no busques salidas apresuradas para los problemas que te preocupan, en el transcurso del día encontrarás ayuda y las soluciones llegarán. Número del éxito, 20.

Sagitario: 23 nov.-22 dic.: Sentimentalmente estarás más creativo y expresivo que de costumbre, tu pareja estará encantada. Tu situación laboral mejorará con alguna lentitud, pero con bases seguras, no te desesperes, todo lo que hoy estás sembrando te dará excelentes resultados y estabilidad. Número del éxito, 2.

Capricornio: 23 dic.-21 ene.: Celos y rivalidades surgirán en tu relación de pareja, te tocará a ti poner más de tu parte. Las oportunidades llegarán inesperadamente, pero no debes aceptar muchos compromisos en áreas nuevas, porque podrías cometer errores, poco a poco llegarás lejos. Número del éxito, 3.

Acuario: 22 ene.-17 feb.: Tendrás la necesidad de estar solo para pensar en tus asuntos personales. Aunque no lograrás que tomen en cuenta tus sugerencias trabajarás con responsabilidad, al final del día tendrás satisfacciones cuando todos reconozcan que tenías la razón. Número del éxito, 6.

Piscis: 18 feb.-19 mar.: Un nuevo amor llegará a tu vida, controla tu entusiasmo o lo harás sentir presionado. Tienes proyectos muy buenos, pero sólo no podrás concretarlos, busca un socio, hoy conocerás a alguien en quien podrás confiar. Número del éxito, 7.

Lea también: Adamari López y Toni Costa viven un momento mágico juntos: «Hoy es un día muy especial»

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Bolivia.com