Horóscopo: Esto te deparan los astros este jueves 28 de julio

julio 28, 2022 - 5:09 am

1901140

Hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para hoy jueves en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu humor será cambiante el día de hoy, tu pareja tendrá paciencia y se conducirá con mucha prudencia para evitar más problemas, cuando estés más tranquilo manifestará su molestia. Tendrás que planificar nuevamente tu presupuesto ante un gasto imprevisto que surgirá. Número del éxito, 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: El amor está bien aspectado el día de hoy, tendrás un reencuentro que revivirá con más intensidad sentimientos del pasado. Tu capacidad de trabajo te permitirá afrontar nuevas responsabilidades y superar las tensiones y exigencias que hoy se presentarán. Número del éxito, 13.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Sin darte cuenta te has metido en una situación que te provoca mucha tensión, hoy sentirás necesidad de definirte, guíate por tu intuición, te ayudará a encontrar el camino de la estabilidad emocional. La relación con tus compañeros mejorará mucho y desaparecerán las presiones que retrasaban tu trabajo. Número del éxito, 6.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Tu imaginación romperá con la rutina, la sensualidad y erotismo harán de tu día amoroso algo especial e inolvidable. La primera impresión es la que vale, no lo olvides y trata de estar atento en la entrevista de hoy, estás preparado y si no descuidas ningún detalle el puesto será tuyo. Número del éxito, 11.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Conversarás con la persona que te ha impresionado, su sencillez y simpatía te conquistarán aún más, lo de hoy será un primer acercamiento que te llevará hacia su vida y su corazón. Superadas las complicaciones laborales encontrarás el camino del progreso, aportarás ideas innovadoras que tendrán gran aceptación. Número del éxito, 3.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Conocerás a una persona especial que significará mucho en tu vida, hará aflorar lo mejor de ti y vivirás esa relación con ilusión e intensidad. Un asunto pendiente que había quedado de lado se concretará favorablemente, y te abrirá nuevas posibilidades. Número del éxito, 10.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Un malentendido con tu pareja te entristecerá, que el orgullo no se interponga, aclara las cosas a tiempo y evitarás una separación. No te desanimarás ante la mala racha económica que pasas, buscarás nuevas alternativas con las que obtendrás ingresos extras. Número del éxito, 7.



ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Te encontrarás con alguien que en un primer momento no te simpatizó, pero hoy conocerás facetas de su personalidad que te encantarán, un amor diferente y estimulante nacerá entre ustedes. Tu intuición e imaginación te ayudarán a encontrar nuevas fuentes de ingreso que no interferirán con tu trabajo. Número del éxito, 1.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Sentirás una vaga tristeza y no encontrarás el motivo, tu pareja se incomodará pero tendrá paciencia, poco a poco recuperarás tu buen ánimo. No te dejes presionar para asumir más responsabilidades de las que ya tienes, expón tus razones y lograrás que entiendan y respeten tu posición. Número del éxito, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy le dirás adiós al sufrimiento, esa persona que pensabas que se había ido para siempre volverá con sus sentimientos claros y propuestas de estabilidad. Estarás ocupado con trámites atrasados, harás gestiones muy engorrosas que te agotarán pero terminarás con todo lo que tenías pendiente. Número del éxito, 14.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estás pasando por una crisis sentimental, hoy te mostrarás conciliador y abierto al diálogo y las tensiones empezarán a desaparecer. Competirás por la dirección de un importante proyecto, saldrá a flote tu espíritu luchador que hará aflorar tu gran talento, y no tendrás rivales. Número del éxito, 22.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Encerrarte en tus ideas y negarte a escuchar están alejando el amor de tu vida, hoy te darán consejos que te harán recapacitar y salvarán tu felicidad. Podrás solucionar inconvenientes relacionados con dinero, una vez superados empezarás a trabajar en algo más ambicioso. Número del éxito, 18.

Lea también: Venezuela sumó 635 nuevos casos de covid-19: Zulia registró 45 contagios

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Bolivia.com