Horóscopo: Conoce lo que te deparan los astros este 14 de mayo

mayo 14, 2022 - 9:40 am

1883194

Este sábado debes estar muy atento a lo que te dicen los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este día del fin de semana, en temas de trajo, amor fortuna.

ARIES 20 MAR – 19 ABRIL.: Vas a experimentar una revolución personal y querrás cambiar de vida. Hay movimientos de dinero en tu entorno, tendrás recursos para pagar tus deudas. Toma tus propias decisiones con tus gastos y no dejes que se meta nadie. Si algo pasó y no tiene solución es absurdo estar quejándose todo el tiempo.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Puedes conocer alguien que te pueda ayudar con tus problemas personales. Te propones ser feliz y dejar atrás cualquier situación que te entristezca. Ten paciencia porque pronto se solucionarán tus problemas laborales. Tus deseos se realizan según lo que pongas de tu parte. La mala suerte no existe.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Desempeñarás un papel importante en la recuperación de un ser querido. Estarás muy atareada haciendo muchas cosas que otros no hicieron oportunamente. Tómate el trabajo con calma y evita actuar por impulsos, no te conviene. Una amiga te contactará hoy para ofrecerte algo que redundará en más ingresos.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: ¡Ay Cáncer! Alguien de tu entorno estará molesto contigo por un malentendido, calma. Modifica ya tu alimentación y notarás que poco a poco vas eliminando esos kilos de más. Tus finanzas irán bien porque recibirás un ingreso con el que no contabas. Recibirás una invitación a participar en una actividad social, no la desestimes.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: A medida que pasan los días vas a sentirte más tranquila, estarás bien. Si consideras lo que tienes ahora mismo, verás que es mejor de lo que esperabas. Vas a disfrutar de la compañía de tu pareja, o bien de tus seres queridos. La forma en que vives con tu pareja es tuya, no permitas intromisiones ajenas.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No es el momento de hacer planes de futuro con tu pareja, espera un poco. Hay seguridad en tu entorno laboral aunque no lo parezca. No entres en cotilleos. En el trabajo no te comprometas a más de lo que puedes hacer, te estresas. No te compliques la vida con deudas o gastos innecesarios. Lo inesperado ocurre.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Un amigo va a demostrarte lo mucho que te quiere, te sentirás muy bien. Etapa muy productiva en tu vida económica y laboral, ¡no te preocupes tanto!. En el trabajo afronta tú sólo las decisiones porque lo harás mejor que nadie. Respira hondo, céntrate y no tomes decisiones apresuradas que luego lamentarías.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Es posible que tu cuerpo te de un toque de atención, debes cuidarte más. Sé muy cuidadosa al firmar documentos legales para evitar malas Interpretaciones. El exceso de responsabilidad puede llegar a afectar a tu salud, relájate. Noticias que causarán mucha alegría en la familia. No discutas con un amigo.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Sólo tú sabes lo que te conviene, haz lo que te parezca y te saldrá bien. Estarás frente a situaciones nuevas, resolviendo problemas de otras personas. Los compañeros acudirán a ti para que les eches una mano en el trabajo. Mantente muy alerta en los lugares públicos con tu dinero y objetos valiosos.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Si adoptas una actitud más positiva ante la vida, tu familia estará mejor. Querrás resolver enseguida lo que lleva más tiempo. Tomarás buenas decisiones. Repasa bien tus costumbres cotidianas para tener una salud equilibrada. Resultados positivos en tu trabajo si desde temprano planeas bien tus actividades.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu malestar está más relacionado con el lado psicológico que con el físico. Un poco de comprensión resolverá desacuerdos. ¡Te aguardan éxitos laborales!. Es posible que te hagan una oferta laboral bastante extraña, ten cuidado. No te dejas arrastrar a situaciones comprometedoras. Explora las alternativas.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Podrías tener algún problema con la garganta, cuídate bien y toma medidas. Son muchas las cosas que quieres hacer y piensas que no va a alcanzar el tiempo. Disfruta de lo que tienes y mira el vaso medio lleno, no te quejes tanto. Lograrás superar los obstáculos en tu empresa. No te agobies por lo que escuches.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día con información de MujerHoy