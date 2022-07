Cultivo y cuidados de la parchita o maracuyá: El árbol de la pasión

¿Qué es la parchita?

La parchita es la maracuyá y fruta de la pasión. Dependiendo de la zona también es llamada pasionaria o granadilla. El cultivo de parchita se remonta al siglo XIX, cuando fue introducida en Canarias. Desde esta época la parchita forma parte de nuestra actividad agrícola. Se cultiva, florece y fructifica gran parte del año. En Canarias tenemos dos variedades botánicas cultivadas con un objetivo comercial.

Parchita amarilla o Passiflora edulis Sims var. flavicarpa. A este tipo se le llama también maracuyá.

Parchita morada o Passiflora edulis Sims var. purpurea. A este tipo se le llama también fruta de la pasión. Su nombre tiene su origen en la forma de su flor, ya que los colonos vieron cierta similitud a la corona de espinos de Jesucristo.

Gracias a su gran adaptabilidad, el cultivo de parchita resulta sencillo. Y por supuesto, esto también se debe a las particularidades del clima y del suelo canario. Esto hace que no solo los agricultores cultiven parchita para el comercio, sino que también se cultiva de forma particular. No es ninguna sorpresa encontrarla en jardines y huertos.