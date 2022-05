Pita chips caseras, receta pa’ que te luzcais

mayo 23, 2022 - 1:12 pm

Nunca sobran las ideas ricas para hacer para nuestros invitados y las personas que queremos. Hacer pita chips caseras es fácil y son deliciosas. Les puedes dar sabores muy distintos para combinar con lo que vayas a servir. Te aseguro que vas a notar que son tan ricas que se las van a empezar a comer solas, jaja.

En este post les voy a enseñar tres recetas de pita chips: las clásicas con aceite de oliva, sal y pimienta, otras con paprika y orégano y las últimas de limón picantes. Son bastante distintas entre ellas y la idea es que te inspires para también mezclar con otros sabores que te gustan. Por ejemplo, puedes ponerle hierbas frescas picadas, otras especias, queso rallado, etc. Las posibilidades son muchas y puedes comenzar por éstas para abrir tu mente.

Al hacer tus pita chips tienes la opción de abrir el pan pita a la mitad antes de cortarlo en triángulos o no. Lo que va a determinar si lo haces o no es con qué vas a servir las chips. Si en general son sabores delicados, es mejor que las abras para que sean más delgadas y no maten el sabor de tu plato. Si son sabores más fuertes o texturas más densas, puedes dejarlas dobles sin problema y van a complementar súper bien tu plato. ¿Te gustan los dips? Te recomiendo el dip de yogurt y tahini que subí la semana pasada que va increíble con pita chips. Además, en mi ebook «Compartir» encuentras muuuuuchas recetas de dips y otros platos para compartir que son increíbles.

Un tip que me encanta que encuentras en esta receta es el de cómo esparcir especias. En general cuando tomamos entre nuestros dedos una pizca de una especia e intentamos esparcirla, suele pegarse a sí misma. Esto es distinto que con la sal, por ejemplo, que se separa mientras cae. Es por eso que recomiendo que primero mezcles las especias con la sal para luego mezclarlas con el pan. Eso hace que caigan de manera separada junto con la sal y que no se queden en un solo lugar. Eso es especialmente beneficioso cuando quieres esparcir ají en polvo y no quieres que se quede en una sola tostada, jaja.

Pita chips de tres maneras

Plato: AppetizerCocina: Baja Tiempo de preparación: 5 minutosTiempo de cocción: 10 minutosTiempo total: 15 minutos Autor: Lorena Salinas de Cravings Journal.

Ingredientes

Pita chips clásicas

8 pan pita

4 cdas aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Pita chips de orégano y paprika

8 pan pita

4 cdas aceite de oliva

1 cdta paprika

1 cdta orégano deshidratado

½ cdta ajo en polvo

Sal y pimienta a gusto

Pita chips de limón picantes

8 pan pita

4 cdas aceite de oliva

3 limones verdes / sutil solo ralladura

¼ cdta pimienta cayena

Sal a gusto

Elaboración paso a paso

Para los pan pita clásicos

Corta los pan pita en triángulos. Puedes hacerlos más finos abriendo primero el pan pita a la mitad. Va a depender de con qué los vas a servir.

Mezcla los triángulos con el aceite de oliva, sal y pimienta.

Lleva los triángulos a un horno precalentado a 180°C / 350°F por 6-10 minutos o hasta que estén dorados.

Para los pan pita con especias

Corta los pan pita en triángulos. Puedes hacerlos más finos abriendo primero el pan pita a la mitad. Va a depender de con qué los vas a servir.

Mezcla las especias con la sal. Eso hace que las especias sean más fáciles de esparcir sobre los pan pita.

Mezcla los triángulos con el aceite de oliva, sal y especias.

Lleva los triángulos a un horno precalentado a 180°C / 350°F por 6-10 minutos o hasta que estén dorados.

