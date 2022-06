Recordando al Chef Dino a tres años de su fallecimiento

Nacido en 1937 en un pequeño pueblo del sur de Italia llamado Acquaviva Delle Fonti, Dino le obsequió más de seis décadas de cariño y buen sabor a Venezuela.

Llegó al estado Zulia en el año 1955 y empezó a vender las estatuas de yeso que fabricaba el tío que lo recibió, para juntar el dinero que le permitiera regresar a su natal Italia y continuar estudios de Medicina, pero se enamoró de la cocina.

«Adoro este país porque ya tengo 64 años en este país, me ha dado una familia, me ha dado mis descendientes; ¡bendito sea Dios!, todos buenos ciudadanos. Y bendito sea Dios también por la gente que me rodea. Y benditos sean todos ustedes que están frente a las pantallas de Globovisión», confesaría a la audiencia en su programa «La Alegre Cocina de Dino’s».

Es por ello que te traemos algunos videos de sus recetas más fáciles: