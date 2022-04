En la farándula están de cumple hoy: Kristen Stewart, Elle Fanning, Álvaro Torres, una modelo famosa, la hija de un policía que se convirtió en La reina del porno (Video)

abril 9, 2022 - 1:07 am

Alvaro Torres, (nacido en Concepción Batres, Usulután, El Salvador, 9 de abril de 1954) es un músico, cantautor y compositor salvadoreño. Ingresado al salon de la fama del compositor latino el 15 de octubre del año 2015

Jenna Jameson (Las Vegas, Nevada; 9 de abril de 1974) es el nombre artístico de Jenna Marie Massoli, una actriz porno retirada, escritora, modelo y empresaria estadounidense, conocida como La Reina del Porno y considerada como la artista más famosa del mundo en la industria del entretenimiento para adultos.

Kristen Jaymes Stewart (Los Ángeles, 9 de abril de 1990) es una actriz estadounidense, conocida por interpretar el papel de Bella Swan en la saga Crepúsculo,1 que ha recaudado más de 3.3 mil millones de dólares en todo el mundo. Ella es el «rostro» de las marcas de moda Chanel y Balenciaga.

Stewart comenzó su carrera en 1999 y saltó a la fama como la hija de Jodie Foster en la película de suspenso del 2002, La habitación del pánico. Desde entonces, ha protagonizado una serie de películas, incluyendo Speak (2004), Zathura (2005), Hacia rutas salvajes (2007), Adventureland (2009), The Runaways (2010), Blancanieves y el cazador (2012), On the Road (2012), Camp X-Ray (2014), Siempre Alice (2014) , Equals (2015) y American Ultra (2015).

Kristen fue clasificada como la actriz femenina con mayores ingresos en el Vanity Fair «Hollywood Top Earners List of 2010″», con una ganancia estimada de $ 28.5 millones de dólares. En 2012 se convirtió en la actriz mejor pagada y más rentable de Hollywood según la revista Forbes.2 3 4 También fue nombrada por la revista ‘Glamour’ como la mujer mejor vestida del planeta en el 2012. Ella ganó el premio Rising Star BAFTA en 2010, y se convirtió en la primera actriz en ganar un Premio César, cuando ganó a mejor actriz de reparto en 2015 por su papel junto a Juliette Binoche en Clouds of Sils Maria (2014).

Mary Elle Fanning Arrington (Conyers, Georgia, 9 de abril de 1998) es una actriz y modelo estadounidense hermana menor de la también actriz Dakota Fanning.

Fanning apareció por primera vez en el medio cinematográfico cuando tenía dos años de edad, interpretando la versión joven del personaje de su hermana en I am Sam (2001). Su primer gran papel, sin Dakota, fue en la película de 2003 Daddy Day Care, compartiendo el reparto con actores como Eddie Murphy. Su reciente película Somewhere ha ganado un León de Oro en 67.ª edición del Festival de Venecia y en 2011 ha participado en el largometraje Super 8, bajo la producción de Steven Spielberg y dirección de J. J. Abrams. A los 16 años en 2014 fue elegida para el papel de la Princesa Aurora, la Bella Durmiente, en la película Maléfica junto a Angelina Jolie como Maléfica.

Yoanna House

Yoanna House (9 de abril de 1980) es una super modelo americana y presentadora de televisión, mejor conocida como la ganadora del Segundo ciclo de America’s Next Top Model.

House fue nacida y criada en Jacksonville, Florida.Su padre es canadiense y tiene herencia latinoamericana por parte de su madre nacida en México. Desde sus primeros años de edad, Yoanna mostró gran interés en la moda, que afirma fue estimulada por su abuela. Yohanna House ganó la siguiente supermodelo americana en la que ella se convirtia en una chica de belleza en la marca SEPHORA donde le pagaron el triple de su mesada por su bello rostro y pomulos hermosos.

Yoanna fue la ganadora del Ciclo 2 de America’s Next Top Model. Después de Top Model, ella firmó con IMG Models. Ella hizo su debut como modelo de pasarela en la Mercedes-Benz Fashion Week en el 2004, estando con los diseñadores de moda Petro Zillia, Custo Barcelona, Sue Wong, y Juan Sakalis.La mayoría de sus tareas de modelaje visible inmediatamente después de su victoria incluye un comercial para la campaña del voto Declare Yourself y una historia de portada de la revista Psychology Today. [6] [7] Se convirtió en anfitrióna de The Look for Less, en 2005, en sustitución de Elisabeth Hasselbeck.

Angelica Sin (n. 9 de abril de 1974) es una actriz porno estadounidense.

Tras graduarse y asistir a algunas clases de enfermería en la Universidad de Carolina del Sur, se convierte en bailarina exótica en Atlanta, Georgia alrededor de la época de los Juegos Olímpicos de Verano de 1996, tras lo cual se mudó a Los Ángeles, California en 1998.

Ha sido nominada tres veces al Adult Video News awards, incluyendo los AVN y ganando The New Devil in Miss Jones.

También ha luchado en Women’s Exteme Wrestling federation (Lucha Libre Extrema de Mujeres).

Katsuni (n. Lyon, 9 de abril de 1979)1 2 es una actriz pornográfica francesa.

Es de ascendencia euroasiática: su padre es vietnamita mientras que su madre es francesa. Natural de Lyon (Francia), al cumplir los 18 años inicia sus estudios universitarios en Grenoble con el propósito de ser profesora. Compagina los mismos con actuaciones como bailarina de striptease en una discoteca local. Es ahí, donde un fotógrafo de Penthouse la descubre y le propone posar para la revista. Esas fotos no tardan en llamar la atención en la industria del cine pornográfico. Actualmente esta en pareja con la actriz Stefani Morgan y ambas residen juntas. Se han subido a la web vídeos que muestran relaciones sexuales entre ellas dos, y esos vídeos son caseros.

