Verónica Castro reveló que quería ser monja

septiembre 15, 2022 - 5:29 pm

Verónica Castro es una de las figuras más respetadas e importantes de Latinoamérica.

Después de construir una carrera impecable con más de 50 años en la TV, destacándose en los melodramas y el cine mexicano, ahora revela que antes de ser actriz iba a ser monja. Incluso explicó que tuvo un pequeño entrenamiento.

«Había tratado de ser monja. Daba catecismo a la vuelta de la casa [donde entonces vivía], a dos cuadras», confesó al programa mexicano de televisión Ventaneando.

Hace años, relató lo mismo al presentador Ismael Cala, que cuando iba a la escuela, pasaba antes o después a misa: “cuando me querían encontrar y no estaba en la casa, me encontraban en la iglesia, y desde muy chiquitilla iba a ser franciscana, ya tenía mi habito y todo, pero mi mamá no me dejó”.

Verónica Castro dijo que sí tenía vocación de monja, pero su progenitora y las oportunidades en la actuación, cambiaron el destino de su vida. La idea se esfumó tras recibir una beca y estudió histrionismo con Andrés Soler.

La famosa mamá de Cristian Castro dijo también en la entrevista para Ventaneando a propósito del estreno de su película “Cuando sea joven”, que le interesó la actuación desde que era adolescente.

La intérprete señaló que ser artista ya lo tenía en la sangre, su papá fue medio hermano de Fernando Soto “Mantequilla” y su abuela, fue una actriz chilena de nombre Socorro Astol.

“Vengo de una descendencia muy fuerte, mi abuela hasta del cine mudo… aunque no tuvimos conexión por la separación de mis padres, ya lo traía yo (el don de la actuación)”, reseñó El informador mx.

Verónica Castro estrena «Cuando sea joven»

Verónica Castro grabó la película “Cuando sea joven” junto a Natasha Dupeyrón, que se estrena este jueves 15 de septiembre, en la que ambas tuvieron que mimetizarse para interpretar a Malena, una mujer que tendrá una segunda oportunidad en la vida.

La actriz mexicana que en octubre cumple 70 años, demuestra su experiencia en esta historia.

Por su parte Natasha Dupeyrón expresó a EFE: “Me gusta decir que no soy ‘la joven Verónica Castro’, creo que ella hace un personaje hermoso que se llama Malena. Juntas la creamos porque lo importante de esta historia es que fuera el mismo personaje, que yo no me inventara algo y ella otra cosa, y creo que se logró”.

E. García

Noticia al Día con información People