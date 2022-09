1914833

En las últimas horas, la influencer y humorista venezolana, Vanessa Senior hizo público los «problemas personales» que tiene con el también comediante Marko, por medio de un video que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram.

De esta manera, la criolla asistió a un concierto del cantante de salsa y baladas románticas, Jerry Rivera en el que, entre gritos dejó ver lo fanática que es del puertorriqueño.

Asimismo, Vanessa también dio a conocer en forma de chiste la supuesta controversia que tiene con Marko, en el que aseguró que es «picadísimo».

«Chicos no entiendo porqué amanecí bloqueada por Marko«, expresó la creadora de contenido al comienzo del clip.

- Advertisement -

Por otro lado, durante el material audiovisual, la también animadora expresó lo siguiente mientras se encontraba en el show de Rivera: «Jerry empréñame, con razón lloró Marko, con razón lloró Marko, Jerry, eres bello, eres bello, empréñame», en el que dio a entender que todo se trababa de una broma.

De igual forma, Vanessa Senior agregó lo siguiente: «Conchale qué le costaba entender vale, es un espíritu que me poseyó, tan picado que es, picadisimo».

Finalmente, Marko Música no tardó en dejarle un comentario a Senior en su publicación: NO ME HABLES. DENTRO DE POCO VOY A ESPAÑA Y NO TE QUIERO VER. TE AMO SUC#A».

La Nación