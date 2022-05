Un 31 de mayo nacieron: El poeta, Whitman, el duro, Clint Eastwood y Brooke Shields, la actriz que hizo un «negoción» con su virginidad

mayo 31, 2022 - 12:11 am

Walt Whitman (West Hills, condado de Suffolk, Nueva York, 31 de mayo de 1819 – Camden, Nueva Jersey, 26 de marzo de 1892) fue un poeta, enfermero voluntario,ensayista, periodista y humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición entre eltrascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su obra. Whitman está entre los más influyentes escritores del canon estadounidense (del que ha sido considerado su centro) y ha sido llamado el padre del verso libre.1 Su trabajo fue muy controvertido en su tiempo, en particular por su libroHojas de hierba, descrito como obsceno por su abierta sexualidad.

Clinton «Clint» Eastwood Jr. (San Francisco,California, 31 de mayo de 1930) es un actor, director,productor, guionista, músico y compositorestadounidense. Su primer papel relevante fue como secundario en el reparto de la serie de televisiónRawhide (1959–1966). Alcanzó la fama interpretando alHombre sin nombre en los spaghetti western conocidos como Trilogía del dólar que dirigió Sergio Leone en la década de 1960 —Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo — y a Harry Callahan en la serie de películas de Harry el Sucio durante los 70 y 80. Estos papeles, entre otros, lo convirtieron en un icono cultural de cierto tipo demasculinidad.

Brooke Christa Camille Shields (n. 31 de mayo de1965; Nueva York, Estados Unidos) es una actriz decine, televisión y teatro, modelo y escritoraestadounidense.

Brooke Shields pertenece a una aristocrática familia, descendiente de los primeros colonos de Virginia enEstados Unidos en el siglo XVI (el primer miembro de su familia fue William Shields, pionero americano).

Su padre, Francis Alexander Shields, fue un alto ejecutivo de Revlon, hijo de un famoso tenista Francis Xavier Shields y de la princesa italiana Donna Marina Torlonia di Civitella-Cesi. Su tío abuelo fue el príncipeAlessandro Torlonia, esposo de la infanta Beatriz de Borbón.

Su madre, Theresia Anna Schmonn, llamada Teri, es una actriz, ex modelo y productora de cine.

Comenzó su carrera a la edad de once meses cuando participó en un spot de la marca de jabones Ivory, de la mano del fotógrafo de modelos Francesco Scavullo.

La carrera de Shields desde muy pequeña fue organizada por su madre, quien la hizo aparecer en spots publicitarios aprovechando su belleza infantil, prestando su imagen de bebé para un conocido protector solar [cita requerida].

En 1974 participaba en su primera película, «After the fall» a las órdenes de Arthur Miller. En el film se relata anónimamente la vida de Miller con Marilyn Monroe. Brooke interpreta a la hija de Quentin (Arthur Miller interpretado por Christopher Plummer).

En 1975 protagonizó un comercial para la compañía de dentífricos Colgate a cargo del fotógrafo Richard Avedon.

Brooke promulgó los votos de su confirmación adhiriendo a su nombre, el nombre de «Camille».

A la edad de diez años, para alentar su carrera profesional, según dijo su madre, Brooke participó en una sesión fotográfica con el fotógrafo Garry Gross en la que Brooke aparecía en el baño con el cuerpo desnudo y aceitado.

Ese mismo año, sus padres se divorciaron, quedando Brooke a cargo de su madre.

En 1976, a la edad de once años, ingresa en la agencia de modelos Eilen Ford.

Realiza la película «El Rostro de la Muerte» (Communion o «Alice Sweet Alice») en la que la pequeña niña «Karen Spages» muere tras tomar su primera comunión, a manos de su perturbada hermana «Alice».

En 1977 realizó la película El príncipe de Central Park donde recibió el papel secundario de «Kristie».

En 1978 su madre recibió una oferta del cineasta francés Louis Malle, quien buscaba una niña para el papel protagónico de su polémica película «Pretty Baby». El compromiso pactado con Malle fue permitir que la niña posara desnuda, a cambio de que su madre estuviera presente en el plató como supervisora.

En el film, «Violet», una niña de trece años, vive con su madre «Hattie» (Interpretada por Susan Sarandon) en un prostíbulo de los años 1916. «Hattie», ejerciendo la prostitución, conoce a un hombre, se casa y se marcha dejando abandonada a su hija. La madame, que no piensa mantener a «Violet» por nada, decide subastar su virginidad, y hacer que trabaje para ella, pero «Belloq», un fotógrafo que frecuenta el local buscando instantáneas de desnudos, no piensa permitirlo y rescata a la niña, pero para conseguirlo de una manera efectiva debe casarse con ella. «Violet» adora a su salvador al que llama Papá, y está deseando hacer por él cualquier cosa. La película suscitó una gran polémica.

Este film lanzó al estrellato a la joven actriz, que apareció en la revista People y en la revista Rolling Stone.

Su madre fue muy criticada por lo que se consideraba una gran ambición personal y la manipulación de su hija.

El autor de la novela «Helene», John Bowers, requirió el rostro de Brooke Shields para la portada de su libro más universal. El libro es más conocido por el nombre de «Lolita».

Ese mismo año también participó en la película «Estirpe Indomable» en la que interpreta a «Tina», la hermana de «Dave», quien habiendo sido investido como Rey de los gitanos, declina ese nombramiento provocando la guerra entre las familias rivales de Nueva York.

El año 1979 comenzaba con el film «Tilt» (Bonita) en el que como «Brenda Louise Davenport», alias «Tilt», es una virtuosa jugadora de pinball que se escapa de casa para seguir a un chico que pretende aprovecharse de su habilidad en beneficio propio.

Le sigue «Wanda Nevada», interpretando a una chica huérfana que es ganada por el vagabundo «Beaudrey Demerille» en una partida de póquer. A partir de entonces se deben amoldar el uno al otro para poder conseguir sus objetivos.

Tras «Wanda», Brooke se encuentra con el famoso artista de variedades George Burns, en la película «Solos Tu y yo, chico» (Just You & Me only, Kid) en la que «Kate», es una chica fugitiva, que se ha metido en serios problemas.

Brooke sigue y actúa en la cuarta edición del Circo de las estrellas realizando un número de perros amaestrados. Tras esta aparición le seguirían otras.

Fue elegida además por la academia del Cine, para entregar el Oscar a la mejor actriz de reparto en su 53ava edición.

Ingresó en la Dwight Englewood High School, de Englewood, Nueva Jersey donde destacó en gimnasia por su flexibilidad y se inscribió en el equipo de las animadoras.

