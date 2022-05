Un 28 de mayo murió Arnold El Travieso a los 42 años

mayo 28, 2022 - 12:14 am

Gary Wayne Coleman (Zion, Illinois; 8 de febrero de 1968-Provo, Utah; 28 de mayo de 2010) fue un actor estadounidense de televisión y cine, reconocido mundialmente por su papel protagonista en Diff’rent Strokes.​

Nació con una enfermedad congénita del riñón que le causó nefritis (una destrucción autoinmune del riñón) y detuvo su crecimiento a una edad temprana —desarrolló una estatura pequeña: 1,42 m (4 ′ 8 ″)—, que se convirtió en su característica más distintiva. Tuvo dos trasplantes de riñón, en 1973 y en 1984, y además requirió diálisis.

Durante los ocho años de emisión, el sitcom estadounidense Diff’rent Strokes (Arnold en España y Uruguay, Arnold, el travieso en Venezuela, Blanco y negro en el resto de América Latina) fue visto por millones de televidentes en todo el mundo en la década de 1980, siendo uno de los más vistos en la historia de la televisión. Su personaje se caracterizaba por su famosa línea «¿De qué estás hablando, Willis?» (what’chu talkin’ ‘bout, Willis?). Gracias a su simpatía, fue una figura popular y protagonizó varios largometrajes y películas de televisión, como On the Right Track y The Kid With the Broken Halo. Esta última película finalmente sirvió como la base para que Hanna-Barbera produjera la serie animada The Gary Coleman Show en 1982.

Apareció en la serie Drake y Josh como invitado con unas de las frases más icónicas de la serie «yo se quien soy amigo».

En el punto más alto de su fama con Diff’rent Strokes, ganaba $100 000 USD por episodio. Como envejeció, no obstante, perdió el favor del público. Después de la cancelación de la serie, su carrera artística decayó repentinamente. Falleció el 28 de mayo de 2010 tras una caída que le provocó una hemorragia intracraneal.​

Murió a las 12:05 p. m. MDT (18:05 UTC) el 28 de mayo de 2010, a la edad 42.

