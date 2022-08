Tom Holland deja las redes sociales para cuidar su salud mental (+Video)

agosto 15, 2022 - 12:48 pm

El joven actor británico de veintiséis años Tom Holland, conocido por personificar a Peter Parker en las recientes películas de Spider-Man, subió un video a sus redes sociales hablando sobre la salud mental y su decisión de eliminar de su teléfono tanto Twitter como Instagram.

Al inicio de su aparición, el joven comentó nervioso que estuvo “tratando de hacer este video desde hace una hora, y para alguien que ha pasado los últimos no sé, trece o catorce años o la cantidad de tiempo que he estado actuando, ¿hace tanto que hago esto? sí, probablemente es esa cantidad de tiempo. Parece que no puedo decir lo que necesito decir sin muletillas cada cinco minutos, así que lo intentaré de nuevo”.

En la publicación, que acumuló más de dieciocho millones de reproducciones, el actor explicó que ha “estado tomando un descanso de las redes sociales por mi salud mental”, ya que encuentra “Twitter e Instagram sobreestimulante y abrumador”, aseguró que lo “atormentan” y que debido a esto muchas veces entra en espiral cuando lee cosas sobre él online.

“Es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación” concluyó el actor.

“Pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara, pero es algo mucho más fácil de decir que hacer”, continúa hablándole a sus más de sesenta y siete millones de seguidores. Esta fue la primera aparición de Holland en la red social Instagram, luego de inactividad en ésta.

