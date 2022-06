Tom Hanks insultó a fans por empujar a su esposa (+Video)

junio 17, 2022 - 5:22 pm

En el video viralizado en redes sociales se ve al actor molesto luego de que admiradores y paparazzi casi hicieran caer a su esposa Rita Wilson. Lo que provocó el reclamo por parte del ganador del Oscar.

El actor de 65 años, al notar lo que estaba ocurriendo, se apresuró hasta donde estaba su esposa y caminó junto a ella hasta el auto estacionado en una avenida de la ciudad de Nueva York.

Tom Hanks y Rita Wilson, se encontraban en un restaurante y se destinaban a su camioneta cuando las personas se acercaron al actor para pedirle autógrafos.

En las imágenes se observa cuando el actor enojado se acerca al hombre que tropezó con su esposa, quien perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer.

Tom Hanks momentarily, and understandably, loses his nice guy persona as over eager fans practically knock over his wife Rita Wilson. pic.twitter.com/vS2xfCqOIO

— Mike Sington (@MikeSington) June 16, 2022