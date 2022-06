junio 8, 2022 - 3:01 pm

La cantante mexicana Thalía anunció nuevo proyecto a través de sus redes sociales.

Luego de estar ausente en la música, parece estar de vuelta. Se trata de un nuevo material discográfico, esperado por sus fans, quienes se emocionaron con la noticia.

La intérprete de Arrasando, sorprendió a sus millones de seguidores al escribir en su Instagram: “Cariño, yo estoy en mi happy place, grabando para ustedes, algo tan impactante porque estaba llorando ahorita, he estado llorando en el estudio”.

Asimismo, Thalía quien confesó que lloró en el estudio de felicidad añadió: “Bueno, después del estudio, día entero de estudio, después de cena maravilla, yo me vengo al gym”.

Aunque la estrella mexicana no dio más detalles sobre el proyecto, si se trata de un sencillo o un álbum las expectativas crecen porque la cantante se ha caracterizado por sorprender con su música.

Thalía estaba retirada de las redes y sin dar noticias sobre su música

La también actriz de 50 años, lanzó en 2021 su álbum ‘DesAmorfosis’ cuyo nombre es un juego de palabras entre “desamor” y “metamorfosis”.

En esta versión hay canciones como MojitosEres mío, bolso caroNo te he visto, pupilo y Tac TICcanción que interpretó en colaboración con Farina y Sofía Reyes.

Posteriormente la esposa de Tommy Mottola anunció su retiro de las redes sociales a finales de 2021.

“Estoy en un grito porque tengo un dolor lumbar que no me deja (en paz), no puedo caminar, no puedo sentarme, no me puedo acostar”, escribió Thalía para ese momento.

La actriz de telenovelas, confesó que padecía un fuerte dolor de espalda y que no energía para subir historias y publicaciones en sus redes sociales.

Aunque nunca se desconectó porque daba cuentas de su día a día en las redes, lo más reciente que se supo por su hermana es que padecía crisis por la enfermedad de Lyme, la cual sufre desde hace más de 10 años.

E. García

Noticia al Día