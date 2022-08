¿Selena Gómez tiene nuevo novio? Desata rumores en sus vacaciones en Italia

agosto 6, 2022 - 9:59 pm

-Selena Gómez tiene 30 años, es coqueta y está en plena forma.

La estrella de Only Murders in the Building fue vista en un yate en Italia esta semana, y un puñado de fotos de la cantante y el productor italiano Andrea Iervolino siendo muy cariñosos han hecho que los fans adivinen el estado de su relación.

En las imágenes, publicadas en redes sociales, Andrea Iervolino agarra juguetonamente los tobillos de la joven de 30 años mientras está sentada en el borde del yate. Luego la toma de las manos mientras la ayuda a entrar en el agua, lo que plantea la vieja pregunta: ¿Está coqueteando o es simplemente italiano?

¿Selena Gómez tiene un romance con Andrea Iervolino?

Según el Mail, Selena Gómez y Iervolino se conocieron en 2016 mientras trabajaban juntos en la película In Dubious Battle, y han sido vistos juntos en varias ocasiones a lo largo de los años.

Selena Gómez suele guardar silencio sobre su vida amorosa; sin embargo, parece que está en el juego de las citas. En un video de TikTok publicado el mes pasado mostrando algunos de sus productos de Rare Beauty, se puede escuchar a la nana de Gómez preguntando al actor: «Entonces, ¿Cómo terminaste con ese tipo?», a lo que la cantante responde con una mirada de sorpresa y vergüenza: «Uh… Te lo diré en un segundo»

Los fans habían teorizado previamente que Gómez estaba saliendo con el mismísimo Capitán América, Chris Evans -la cuenta de Twitter de entretenimiento Pop Crave incluso identificó erróneamente a Andrea como Chris en las imágenes junto a la piscina-, pero ninguna de las dos partes respondió nunca a los rumores.

Después de un verano repleto de promoción de la segunda temporada de OMITB, seguido de una gira de prensa por Europa para Rare Beauty y una fiesta de 30 cumpleaños, lo único que sé con certeza es que Gomez se merece un poco de descanso y atención de un guapo italiano. ¿No lo merecemos todos?

Noticia al Día con información Glamour