Selena Gómez está trabajando en nuevo álbum musical

La nueva música de Selena Gómez pronto podría estar en el horizonte.

La estrella de Only Murders in the Building reveló que actualmente está trabajando arduamente en un nuevo álbum, que marcaría su primer lanzamiento desde su EP debut en español Revelación en 2021.

«Acabo de terminar la temporada 4 de mi programa de cocina [Selena + Chef], y ahora estoy en Los Ángeles trabajando en mi álbum», dijo Gómez al podcast Crew Call de Deadline.

Si bien la cantante de «Rare» no se comprometió con los planes para una próxima gira, sí insinuó que llevar su música de gira ha estado en su radar.

«Estoy abierta a una gira, 1,000 por ciento», expresó. «Pero obviamente tengo obligaciones y cosas que quiero hacer, así que, cuando sea el momento adecuado, no es lo primero en mi lista de prioridades».

Gómez, quien presentó Saturday Night Live por primera vez a principios de este mes, lanzó Revelación en marzo de 2021 y el álbum Rare en 2020. También apareció en la canción de Coldplay «Let Somebody Go» en octubre.

La estrella no llevó a Rare de gira y su última actuación en vivo fue una aparición en 2021 en The Late Late Show con James Corden para cantar «Let Somebody Go» junto a Coldplay.

Revelación que ella ha llamado «un homenaje a mi herencia», le valió a Gómez su primera nominación al Grammy, por Mejor Álbum Pop Latino.

«Lloré como un bebé. Estaba muy emocionada», dijo la cantante a Entertainment Tonight después de enterarse de que estaba nominada. «Trabajé muy duro en ese proyecto, así que fue una sorpresa encantadora. ¡Estoy muy emocionada!»

