Se suicidó Kailia Posey, la famosa chica del meme viral de la sonrisa

mayo 4, 2022 - 10:21 am

La joven, famosa por su participación en ‘Toddlers & Tiaras, tenía 16 años

Kailia Posey, protagonista de un popular meme de redes sociales, ha muerto a los 16 años de edad. La joven Posey se convirtió en una celebridad por su meme de la sonrisa pero posteriormente se volvió una estrella gracias a su participación en Toddlers y Tiaras.

Según ha confirmado la familia, Kailia Posey se suicidó trágicamente. Los familiares de Posey confirmaron al medio TMZ que se quitó la vida.

«Aunque era una adolescente consumada con un futuro brillante por delante, desafortunadamente en un momento impetuoso, tomó la decisión precipitada de poner fin a su vida terrenal», afirmaron.

«No tengo palabras ni pensamientos. Una hermosa niña se ha ido. Dennos privacidad mientras lamentamos la pérdida de Kailia», escribió su madre Marcy Posey Gatterman en las redes sociales.

La familia está devastada, enumerando todo lo que Kailia tenía por delante y sus logros durante sus 16 años y argumentaron: «Ganó innumerables coronas y trofeos después de competir en el circuito de concursos toda su vida…».

Su aclamado talento como contorsionista, la condujo a ofertas de trabajo en giras profesionales, y recientemente había sido seleccionada para ser animadora en su escuela secundaria el próximo otoño.

Alcanzó la fama en ‘Toddlers and Tiaras’

Kailia se hizo famosa cuando era niña tras participar en el programa de televisión Toddlers and Tiaras. La joven era reconocida en diversos lugares, ya que una imagen de dicho programa se viralizó y eso la llevó a ser imagen de muchos memes que causaron mucha ternura.

Toddlers and Tiaras, programa de comedia, se emitió entre el 2009 y 2013 y presentaba a diferentes familias que preparaban a sus hijos e hijas para competir en concursos de belleza.

an icon is gone 💔 RIP #KailiaPosey pic.twitter.com/BQSupFgE2h

— GEO🔮 (@ge_est) May 4, 2022