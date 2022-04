Se hace viral video del cantante Prince cuando tenía 11 años y apoyaba una protesta de profesores

abril 8, 2022 - 5:23 pm

Una filial de la CBS en Minnesota ha desenterrado un video en el que la leyenda de la música Prince comenta una huelga de profesores cuando sólo tenía 11 años, un niño reconocible al instante para el periodista que lo encontró por pura casualidad.

La cadena de televisión WCCO de Minneapolis estaba revisando viejas bobinas y restaurando algunas imágenes en un esfuerzo por proporcionar imágenes de contexto sobre una huelga similar el mes pasado, y el director de producción Matt Liddy tropezó con el clip.

«¿La mayoría de los niños están a favor de los piquetes?», le pregunta el reportero al niño, que lleva un abrigo y una vincha en la cabeza para mantener las orejas calientes.

«Sí», responde el niño.

«¿Por qué?», pregunta el periodista.

«Creo que deberían recibir algo más de dinero porque trabajan… horas extra para nosotros y todas esas cosas», responde, mostrando una sonrisa socarrona.

Al ver la cara del niño, Liddy dijo que se la mostró a varias personas de su redacción, «y todas ellas» compartieron su opinión de que se trataba de Prince.

Una investigación de varias semanas -que incluyó el análisis del rostro del niño, su peinado y fotografías de la misma época- permitió a WCCO verificar que el niño del clip era efectivamente Prince, que creció en Minneapolis.

El icono del pop murió en abril de 2016 a los 57 años tras una sobredosis accidental de analgésicos.

La baterista Sheila E, una frecuente colaboradora de Prince, retuiteó el vídeo con un corazón púrpura, el color característico del artista.

.@WCCO found a gem when looking for footage from a 1970 Minneapolis Public School strike – footage of an 11yo Prince at the picket line by his junior high school 52 years ago, supporting the teachers strike! What an incredible piece of history! 🎥: CBS 4 Minnesota pic.twitter.com/AO9wdkaDx8

— Ben Crump (@AttorneyCrump) April 7, 2022