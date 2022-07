¿Sabes cómo murió el actor que personificó a Herman Munster?

julio 2, 2022 - 12:09 am

Fred Gwynne murió de complicaciones de cáncer de páncreas, el 2 de julio de 1993 en su cuarto de su hogar en Taneytown, Maryland, ocho días previos a su cumpleaños número 67. Fue sepultado en Sandy Mount United Methodist Church Cemetery en Finksburg, Maryland. Le sobreviven cuatro de sus cinco hijos.

Frederick Hubbard Gwynne, más conocido como Fred Gwynne (Nueva York, 10 de julio de 1926-Taneytown, Maryland; 2 de julio de 1993). Fue un actor estadounidense. Fue mejor conocido por sus papeles en las comedias de situación de la década de 1960 Car 54, Where Are You? (En América Latina, Patrulla 54, conteste) y como Herman Munster en The Munsters, (La familia Munsters) así como sus papeles posteriores en The Cotton Club, Pet Sematary y My Cousin Vinny.

Pasó la mayor parte de su infancia en Carolina del Sur, Florida y Colorado porque su padre viajaba mucho. Asistió a la Escuela Groton.

Wikipedia