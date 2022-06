junio 17, 2022 - 7:00 pm

1891553

La cantante Rosalía muestra cómo es un día en su vida y sus fans lo disfrutaron muy emocionados.

La intérprete española mostró en TikTok cómo es su día a día y sus miles de seguidores enloquecieron al conocer íntimamente a su ídolo musical.

La artista comenzó con un video diciendo: «me lavo la cara, veo los parajillos, luego las greñas. En verdad no me quiero ir, pero me voy para piscina», relataba mientras se le veía junto a su guapo novio.

Las fans al ver en algunos de sus videos a Rauw Alejandro en la cama, alucinaron y comenzaron a elogiarlos.

Rosalía continuó: «me lavo los dientes». Se ve a la artista cuando se arregla, se monta en su carro y se va a la piscina, donde nada, hace cardio y se regresa a su casa.

Cuando la cantante regresa a casa, invita a sus fans a acompañarla al baño, en el que se exfolia, se baña y se cambia de ropa.

Asimismo, la estrella española, vuelve a mostrar a su novio. Esta vez, con un enfoque directo.

La artista muestra Rauw Alejandro en la cama y expresa: «Se ve tan cuqui dormido» y se ríe, acto que enloqueció a las seguidoras del cantante puertorriqueño.

Rosalía sorprende con regularidad a sus fans

Recientemente, un vídeo de Rosalía con la guitarra ensayando la canción Dolerme llevó a sus seguidores a sacar conclusiones rápidas.

Algunos creen que la canción formará parte de la tracklist del MOTOMAMI Tour.

En el vídeo, de escasos tres segundos, se escucha la catalana tocando los primeros acordes de esta canción cargada de emoción que lanzó el pasado 24 de marzo de 2020, solo diez días después de que estallase la crisis del coronavirus, y que nunca ha tocado en directo.

MOTOMAMI Tour podría ser la primeva vez y pronto lo sabremos. La gira arranca el próximo 6 de julio en Almería y ahí se confirmará si las sospechas de sus seguidores son ciertas.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Noticia al Día