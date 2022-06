Revelan si hay conflictos familiares por herencia de la actriz Carmen Salinas

junio 22, 2022 - 5:27 pm

Revelan si hay o no conflictos familiares por herencia de la actriz Carmen Salinas tras su muerte.

Carmen Salinas falleció el 9 de diciembre de 2021, pero desde hace unas semanas, se ha rumorado que los parientes tienen conflictos por la herencia de la famosa.

Sin embargo, su familia insiste que sigue unida. «Es mentira, al contrario, estamos todos unidos [en la familia]», aclaró de manera tajante María Elena Plascencia, hija de Salinas, al programa mexicano de televisión Ventaneando.

De acuerdo a People, varios miembros de la familia asistieron a recibir el premio Grandeza Hispana, un reconocimiento póstumo que realizaron a la intérprete.

La propia hija de Carmen Salinas, habló y descartó los rumores que dictan una pelea entre los miembros de la familia de la actriz por la herencia.

María Elena resaltó tener una gran satisfacción por el homenaje que le rindieron a la trayectoria artística de su famosa madre.

Asimismo, recalcó: «La muerte de ella ha sido difícil pero la mantenemos en nuestra mente y nuestro corazón; siempre recordándola», manifestó su hija.

Gustavo Briones, sobrino de la cantante, dio a conocer que la protagonista de la obra Aventurera está en sus conversaciones a diario. «Muy fuerte. Porque no hay día que no la recuerde.

Al referirse a Carmen Salinas expresó: «Algo pasa que siempre la mencionamos. No hay persona que no me diga ‘hice esto ella’, ‘me ayudó en esto’. Y las bendiciones que recibimos de tanta gente», expresó a los medios de comunicación.

Carmen Salinas dejó un gran legado

La carrera artística de Carmen Salinas, desde sus inicios en el cine hasta su labor en teatro y televisión, pasando por su carrera política fue exitosa.

La actriz mexicana fue y sigue siendo admirada por millones de seguidores que disfrutaron de su impecable trabajo.

Carmen Salinas ha sido objeto de otros homenajes tras su muerte; los cuales, son recibidos con mucho cariño por parte de su familia.

La intérprete de Margarita Magos Domínguez Negrete en la telenovela Mi fortuna es amarte, la última que realizó antes de sufrir el derrame cerebral que la llevó a la muerte, siempre será recordada por sus fans.

Con información de People en español