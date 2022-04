Reguetonero Arcángel reiteró que no visitará Venezuela: entérese por qué (+Video)

abril 19, 2022 - 3:43 pm

Una vez más, el cantante puertorriqueño Arcángel levantó polémica al asegurar en un video que no visitará a Venezuela. “Dejen de estar llamándome, ofreciendo dinero que yo no voy a ir para allá”, dijo.

“Mi gente de Venezuela les voy a decir algo… a los promotores… ya yo fui bien claro, dije que hasta que no saliera ese hombre de allí yo no iba a ir para allá porque tienen a uno de los países favoritos de uno pasando trabajo”, dijo el reguetonero en un video publicado en redes sociales.

Refiriéndose al primer mandatario Nicolás Maduro. Además, el artista expresó que la primera vez que visite el país ofrecerá un concierto gratuito para llevar alegría al pueblo libre de Venezuela.

“La primera vez que vaya a Venezuela va a ser de gratis, no voy a cobrar un peso, no me interesa un centavo, pero voy a dar alegría de verdad y a un pueblo libre”, sostuvo Arcángel al tiempo que pidió a los organizadores de eventos dejar de buscarlo para que se presente en el país.

“Dejen de estar llamándome, ofreciendo dinero que yo no voy a ir para allá”, agregó.

